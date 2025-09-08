Rohit Pawar : ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद निवडणुकीसाठी उभा केला जातोय : रोहित पवार

नाशिक: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा, असा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद उभा करून या निवडणुका जिंकण्याचा डाव आखल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली. .शासनातील मंत्रीच वाद निर्माण करीत आहेत. मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री जयकुमार गोरे हे ओबीसी नेते समितीत आहेत. सर्वांना मान्य असणारा ‘जीआर’ निघाला तर मंत्री छगन भुजबळांना याविषयी माहिती नव्हती का? आता सरकारमधील मंत्री विरोधातील भूमिका कशी घेतात, असा प्रश्न आमदार पवार यांनी उपस्थित केला..नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आलेले आमदार पवार यांनी रविवारी (ता. ७) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. श्री. पवार म्हणाले, की मराठा समाजाचे आंदोलन होणार, हे सरकारला तीन महिने अगोदर माहीत होते. किती लोक येणार याचा गृह विभागाला अंदाज होता. आझाद मैदानापर्यंत आंदोलन पोहोचले, ही चांगली गोष्ट आहे. आंदोलकांना काही सुविधा मिळाल्या नाहीत, हे दुर्दैव आहे. .आंदोलन हाताबाहेर गेले हे त्याचेच कारण आहे. न्यायालयाने यात लक्ष घातले आणि त्यानंतर समितीने चर्चा करायला सुरुवात केली. लोक येणार होते तर आधीच का तयारी केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माजी आमदार सुनील भुसारा, खासदार भास्कर भगरे, कोंडाजीमामा आव्हाड, गोकुळ पिंगळे, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, शहराध्यक्ष गजानन शेलार आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाचे ‘क्रेडिट’मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खूश करण्यासाठी काही लोकांनी जाहिराती दिल्या आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हा खर्च केला. विविध माध्यमांतील सर्व जाहिरातींत वृत्तपत्रांना १५ कोटी, तर पोस्टर व बॅनरसाठी सात कोटी असा २२ कोटींचा खर्च त्यावर झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे छायाचित्र हे मराठा समाजाबाबत जो निर्णय घेतला, त्याचे ‘क्रेडिट’ देण्यासाठी वापरला गेल्याचा आरोप आमदार पवार यांनी केला..Manoj Jarange : मराठ्यांना १७ सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करा, अन्यथा... मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम.भुजबळ उपसमितीत का नाहीत?शासनाच्या उपसमितीत मंत्री महाजन आहेत. त्यांना हा जीआर मान्य होता का? असे सांगत मंत्री छगन भुजबळांना उपसमितीत का घेतले नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली. सर्वमान्य निर्णय लोकसभा निवडणुकीच्या आधी का घेतला नाही, ओबीसी समाजाची उपसमिती का काढली, अशा प्रश्नांचा पाऊस आमदार पवारांनी पाडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.