Rohit Pawar : ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद निवडणुकीसाठी उभा केला जातोय : रोहित पवार

Upcoming Local Body Elections and Reservation Politics : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. या पत्रकार परिषदेत विविध नेते उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा, असा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद उभा करून या निवडणुका जिंकण्याचा डाव आखल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.

