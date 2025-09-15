नाशिक

Vasant Gite : ‘वाद आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवा, पातळी सोडू नका’, माजी आमदार वसंत गिते यांचे नेत्यांना आवाहन

Maratha Reservation Sparks Controversy in Maharashtra : हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यावर राज्यात नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध रंगले आहे. या वाकयुद्धतून काही नेते पातळी सोडून विधाने करीत असून, माता-भगिनींपर्यंत जात आहेत. नेत्यांनी असे प्रकार थांबवावे, असे आवाहन माजी आमदार वसंत गिते यांनी केले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यावर राज्यात नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध रंगले आहे. या वाकयुद्धतून काही नेते पातळी सोडून विधाने करीत असून, माता-भगिनींपर्यंत जात आहेत. नेत्यांनी असे प्रकार थांबवावे, असे आवाहन माजी आमदार वसंत गिते यांनी केले आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. राजकारणात काहींना पोळी भाजून घ्यायची असून, तेच जात-प्रवर्गात भांडणे लावत आहेत, असेही ते म्हणाले.

