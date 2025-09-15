Vasant Gite : ‘वाद आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवा, पातळी सोडू नका’, माजी आमदार वसंत गिते यांचे नेत्यांना आवाहन

नाशिक: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यावर राज्यात नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध रंगले आहे. या वाकयुद्धतून काही नेते पातळी सोडून विधाने करीत असून, माता-भगिनींपर्यंत जात आहेत. नेत्यांनी असे प्रकार थांबवावे, असे आवाहन माजी आमदार वसंत गिते यांनी केले आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. राजकारणात काहींना पोळी भाजून घ्यायची असून, तेच जात-प्रवर्गात भांडणे लावत आहेत, असेही ते म्हणाले..श्री. गिते पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणावर परिणाम होईल, अशी चर्चा पसरत आहे. राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींनी आणि मंत्र्यांनी त्यावर समाजाला नेमकी परिस्थिती सांगितली पाहिजे..सध्या काही नेते दंड थोपटून अन्य घटकांना आव्हान देऊ लागले आहेत. त्यांची भाषादेखील शिवराळ होऊ लागली आहे. कोणत्याही नेत्यांनी पातळी सोडणे म्हणजे समाजात भांडणे लावण्याचाच प्रकार आहे. थेट माता-भगिनींपर्यंत विधाने पोहोचली आहे. यातून समाजातील संवाद आणि समरसतेची वीण विस्कटणार आहे. फटकळ आणि फुटकळ नेत्यांना आवरले पाहिजे..Eknath Khadse : आरक्षणाबाबत वेळेत भूमिका घेतली असती तर वाद झाला नसता; खडसेंनी मांडले परखड मत.महायुती सरकारचे अपयशओबीसी आरक्षणावरून महायुती सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये ताळमेळ राहिला नाही. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील जीआर काढतात. अन्य मंत्री त्याला विरोध करतात. हे महायुती सरकारचे अपयश मानले पाहिजे. मराठा, ओबीसी आणि अन्य सर्वच समाज आरक्षणाविषयी अत्यंत संवेदनशील आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाला आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची विनंती करावी. तसे घडले तर सर्वच वाद संपुष्टात येतील. असे माजी आमदार गिते यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.