Maratha Reservation : मुंबईतील आंदोलकांसाठी नाशिकहून २० पिक-अप; मराठा समाजाकडून रसद सुरू

नाशिक: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत पोहोचलेल्या आंदोलकांची दररोजच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी नाशिकमधून भाकरी, ठेचा, बिस्कीटपुडे, पोळ्या आदी सामग्री व पाण्याच्या बाटल्या भरून २० पिक-अप रविवारी सकाळी रवाना झाल्या. त्याचबरोबर सोमवारीही तयार शिधा पाठविण्यात येणार आहे. समाजाच्या सर्व स्तरातून मदतीचा ओघ वाढत असल्याने आंदोलकांची सोय होत आहे..मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवार (ता. २९)पासून मुंबईत आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्यासोबत राज्यभरातील मराठा समाजबांधव उपस्थित असून, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी, यासाठी राज्यभरातून रसद पुरविली जात आहे. चपाती-भाकरी, ठेचा, लोणचं, पाण्याच्या बाटल्या, राजगिऱ्याचे लाडू, बिस्किटे, चिवडा, भत्त्याचे पाकीट यांचा त्यात समावेश आहे. साधारण ५० हजार लोकांचे जेवण होईल इतकी व्यवस्था नाशिक जिल्ह्यातर्फे करण्यात आल्याचे समन्वयकांनी सांगितले. .त्यानंतरही रोज मोठ्या प्रमाणात अन्नछत्र व आर्थिक रसद जिल्ह्यातर्फे पुरविली जाणार आहे. नाशिकचे ग्रामदैवत कालिकामाता मंदिर, मुंबई नाका या ठिकाणी दिंडोरी, नाशिक ग्रामीण तालुक्यातील गिरणारे, मखमलाबाद, दुगाव, दरी, तसेच नाशिक रोड, सिन्नर, येवला या भागातून विविध गाव-खेड्यांतून या गाड्या जमा झाल्या. कालिका मंदिर येथील साहित्य या गाड्यांमध्ये पाठविण्यात आले. करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, केशव पाटील, विलास पांगरकर, नितीन सुगंधी, भारत पिंगळे, राम खुर्दळ, नितीन थेटे, योगेश पाटील उपस्थित होते..Manoj Jarange Health Update : मनोज जरांगे पाटील पाणी न पिण्यावर ठाम, प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट....ज्या समाजबांधवांना मुंबई येथील आंदोलनासाठी बिस्कीट, राजगिऱ्याचे लाडू, बिसलरी बॉक्स, चिवडा, भत्ता, कोरडा शिधा पाठवायचा असेल त्यांनी मुंबई नाका येथील नाशिकचे ग्रामदैवत कालिकामाता मंदिर येथे जमा करावा. आपली मदत आपल्या समाजबांधवांच्या आंदोलनाला निश्चित ताकद देईल.- करण गायकर, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा राज्य.