Maratha Reservation : मुंबईतील आंदोलकांसाठी नाशिकहून २० पिक-अप; मराठा समाजाकडून रसद सुरू

Nashik Sends Food Supplies to Mumbai Protest Site : नाशिक जिल्ह्यातील कालिकामाता मंदिर व विविध गावांतून आंदोलनकर्त्यांसाठी भाकरी, ठेचा, पोळ्या, पाणी व इतर साहित्य भरलेल्या गाड्या रवाना करण्यात आल्या.
Updated on

नाशिक: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत पोहोचलेल्या आंदोलकांची दररोजच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी नाशिकमधून भाकरी, ठेचा, बिस्कीटपुडे, पोळ्या आदी सामग्री व पाण्याच्या बाटल्या भरून २० पिक-अप रविवारी सकाळी रवाना झाल्या. त्याचबरोबर सोमवारीही तयार शिधा पाठविण्यात येणार आहे. समाजाच्या सर्व स्तरातून मदतीचा ओघ वाढत असल्याने आंदोलकांची सोय होत आहे.

