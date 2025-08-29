नाशिक

Maratha Reservation : आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही; नाशिकमधून तीन हजार वाहने मुंबईकडे रवाना होणार

Nashik Maratha Community Prepares for Mumbai Protest : मराठवाड्यातून मराठा कार्यकर्ते पोहोचत असताना नाशिकमधूनही अधिकाधिक मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार आजच्या बैठकीत करण्यात आला. नाशिकमधून तीन हजार वाहनांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
Maratha Reservation
Maratha Reservation sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग गटातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे-पाटील शुक्रवार (ता. २९)पासून मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत. त्यासाठी मराठवाड्यातून मराठा कार्यकर्ते पोहोचत असताना नाशिकमधूनही अधिकाधिक मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार आजच्या बैठकीत करण्यात आला. नाशिकमधून तीन हजार वाहनांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

