Maratha Reservation : नाशिकहून हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने, आरक्षणाच्या मागणीसाठी एल्गार!

नाशिक: मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून नाशिक जिल्ह्यातून हजारो कार्यकर्ते मुंबईकडे रवाना झाले. नाशिकमधून सकाळच्या सत्रात १०० हून अधिक वाहनांचा ताफा वाजत-गाजत रवाना झाला. बस, रेल्वे, लोकल ट्रेनमधून हजारो कार्यकर्ते रवाना झाले. जिल्ह्यातून दिंडोरी, निफाड, सिन्नर, मालेगाव परिसरातूनही अनेक जण वाहनांनी रवाना झाले आहेत..शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी सर्व मराठा बांधवांनी नाशिकचे ग्रामदैवत श्री कालिका माता मंदिरात दर्शन घेतले. तेथून पुढे वाहनांचा ताफा मुंबई महामार्गाने मार्गस्थ झाला. आंदोलनासाठी जिल्ह्यातून अन्नधान्याची रसद पुरविण्यात आली. मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलन रॅलीला केशव पाटील, विलास पांगारकर यांनी भगवा झेंडा दाखविला. .मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सरकारने तत्काळ लक्ष द्यावे व समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल आणि संघर्ष व्यापक करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर यांनी, आमचा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही, समाजाच्या न्याय हक्कासाठी लढा आहे, आम्ही फक्त आमचे हक्क मागतो, सरकारने तत्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले..नानासाहेब बच्छाव यांनी मराठा समाजाने एकदिलाने, शिस्तबद्ध पद्धतीने, अहिंसक मार्गाने आंदोलन करावे, हा संघर्ष न्यायाचा आहे, समाजाच्या भवितव्यासाठी असल्याचे सांगितले. मराठा सेवा संघाचे शहराध्यक्ष नितीन सुगंधी म्हणाले, की मराठा समाजाला हक्काचे स्थान, प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेला हा जनआंदोलनाचा लढा आता ऐतिहासिक ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्याची क्षमता या आंदोलनात आहे. .आशिष हिरे, प्रफुल्ल वाघ, नवनाथ शिंदे, राजेंद्र शेळके, राम पाटील, विलास जाधव, सचिन पवार, बंटी भागवत, विठ्ठलराजे उगले, उमेश गायकवाड, स्वप्नील डुंबरे, योगेश कापसे, ॲड. स्वप्ना राऊत, रोहिणी उखाडे, स्वाती कदम, नितीन काळे, भारत पिंगळे, निखिल पांगारकर, शुभम गोडसे आदी उपस्थित होते..खासदार, आमदारांचा पाठिंबामराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे व देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. आपण मराठा समाजाबरोबर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार वाजे यांनी पाठिंब्यासंदर्भात जाहीर पत्रक काढले. गरजवंत मराठ्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा असून, गरीब कुटुंबातील मुलांना नोकरी, शिक्षणात संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. .मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीचा हक्क मिळावा आणि समाजाचा आत्मसन्मान अबाधित राहावा यासाठी आपला आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे वाजे यांनी म्हटले आहे. देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी मुंबईकडे जाणाऱ्या मराठा आंदोलकांची भेट घेत पाठिंबा जाहीर केला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी आपली भूमिका आहे. आपणही लवकरच आंदोलनात सहभागी होऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले..Manoj Jarange: मनोज जरांगेंनी आवाज वाढवताच सरकार वठणीवर; शौचालयासह सगळ्या सुविधा केल्या उपलब्ध.‘‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीचा संघर्ष पुन्हा एकता मुंबईच्या आझाद मैदानावर जनआंदोलनाच्या रूपाने उभा ठाकला आहे. हे आंदोलन केवळ काही मागण्यांसाठी नसून, समाजाच्या अस्तित्वाची व सन्मानाची हाक आहे. या आंदोलनास माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे. मराठा समाजातील गरीब कुटुंबांसाठी शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने आता कायमस्रूपी उपाययोजना कराव्यात. जेणेकरून पुन्हा आंदोलनाची वेळ येणार नाही.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.