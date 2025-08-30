नाशिक

Maratha Reservation : नाशिकहून हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने, आरक्षणाच्या मागणीसाठी एल्गार!

Maratha Reservation Protest: Thousands Leave Nashik for Mumbai : नाशिक येथून मुंबईकडे मराठा आरक्षणासाठी रवाना होत असलेला वाहनांचा ताफा, आंदोलनासाठी उत्साहाने सहभागी झालेले कार्यकर्ते.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून नाशिक जिल्ह्यातून हजारो कार्यकर्ते मुंबईकडे रवाना झाले. नाशिकमधून सकाळच्या सत्रात १०० हून अधिक वाहनांचा ताफा वाजत-गाजत रवाना झाला. बस, रेल्वे, लोकल ट्रेनमधून हजारो कार्यकर्ते रवाना झाले. जिल्ह्यातून दिंडोरी, निफाड, सिन्नर, मालेगाव परिसरातूनही अनेक जण वाहनांनी रवाना झाले आहेत.

