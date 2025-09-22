नाशिक

Nashik News : मविप्र विद्यापीठाचा वाद इतिवृत्तापर्यंत पोहोचला; पदाधिकारी पुन्हा आमनेसामने

Conflict Over MVP University Proposal at Annual General Meeting : मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या वार्षिक सभेनंतर इतिवृत्तावरून अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांच्यात वाद. विद्यापीठाच्या प्रस्तावावरून संघर्ष कायम.
MVP University

MVP University

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या रविवारी (ता. १४) झालेल्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्‍या इतिवृत्तावरून पदाधिकारी पुन्‍हा आमनेसामने आले आहेत. सभेचे इतिवृत्त मला विश्‍वासात घेऊन व माझ्या संमतीने लिहिण्यात यावे, अशा आशयाचे पत्र अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांना दिले आहे.

Nashik
maharashtra
education
Conflict
Maratha
society
culture
community

