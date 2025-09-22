Nashik News : मविप्र विद्यापीठाचा वाद इतिवृत्तापर्यंत पोहोचला; पदाधिकारी पुन्हा आमनेसामने

नाशिक: नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या रविवारी (ता. १४) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तावरून पदाधिकारी पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. सभेचे इतिवृत्त मला विश्वासात घेऊन व माझ्या संमतीने लिहिण्यात यावे, अशा आशयाचे पत्र अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांना दिले आहे. .मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेची १११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली होती. मविप्र विद्यापीठ स्थापनेच्या विषयावर प्रचंड गदारोळ झाल्यानंतर सभेप्रसंगी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मविप्र विद्यापीठाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा दावा सरचिटणीस ॲड. ठाकरे यांनी केला होता, तर सभेप्रसंगी झालेल्या गदारोळात विद्यापीठ स्थापनेचा विषय नामंजूर झाल्याचे अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी जाहीर केले होते..सभा होऊन आठवडा उलटला असताना, अद्यापही या वादाची धग कायम आहे. नुकतेच अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी सरचिटणीस ॲड. ठाकरे यांना पत्र लिहीत सभेचे इतिवृत्त विश्वासात घेऊन लिहिले जावे, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे आता हा वाद आणखी कुठल्या वळणावर जातो, याकडे सभासदांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून राहणार आहे..उपाध्यक्षांना अधिकार?मागील कार्यकारिणीमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष स्वाक्षरी करत नसल्याचे कारण सांगत अधिकार काढून घेण्यात आल्याचा दावा काही सभासदांकडून प्रतिसभेप्रसंगी केला होता. त्यामुळे इतिवृत्त अंतिम करण्याचा अधिकार उपाध्यक्षांना असल्याचा दावादेखील केला असल्याने या संदर्भात काय वास्तव आहे याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे..Nashik Firing Case : नाशिक गोळीबार प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक अटकेत; कट रचल्याचा संशय.अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणीसमोर या संदर्भात चर्चा केली जाणार असून, यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.