Nashik News : 'मविप्र विद्यापीठ' वादाने नाशिकच्या बैठकीत गोंधळ; एकाच प्रस्तावावर 'मंजूर' आणि 'नामंजूर'च्या घोषणा

नाशिक: नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या १११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रविवारी (ता. १४) अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. 'मविप्र विद्यापीठ' स्थापनेच्या विषयाला सुरुवात करताच विरोधकांनी 'नामंजूर'च्या घोषणा देत आक्रमक पवित्रा घेतला. दुसरीकडे समर्थकांनी 'मंजूर' म्हणत समर्थन दर्शविले..या गोंधळात प्रस्ताव सर्वानुमते नामंजूर करीत असल्याची घोषणा सभेचे व संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी केली. चर्चा टाळण्यासाठी गोंधळ घातल्याचा आरोप करीत विद्यापीठ प्रस्ताव मंजूर असल्याचा दावा सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी प्रतिसभेत केला..येथील गंगापूर रस्त्यावरील (कै.) तुकाराम रौंदळ सभागृहात वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी प्रचंड गर्दी झाली होती. सभागृह खचाखच भरल्याने अनेक सभासदांनी जागा मिळेल तिथे ठाण मांडले. सभेच्या प्रारंभी ॲड. नितीन ठाकरे यांनी अहवाल काळातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. तो सादरीकरणानंतर 'मविप्र विद्यापीठ' स्थापनेच्या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, विषय पत्रिकेनुसार विषय घेण्याबाबत ॲड. ढिकले यांनी सूचित केले. यानंतर पुढील काही मिनिटांतच किरकोळ आक्षेप वगळता सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आली. .आठव्या क्रमांकावर असलेला विद्यापीठ स्थापनेचा विषय मांडताच विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला व हवेत नकारार्थी हात हलवत 'नामंजूर.. नामंजूर..'ची घोषणाबाजी सुरू केली. सुमारे १५ मिनिटे व्यासपीठ आणि त्यासमोर प्रचंड गदारोळ सुरू होता. त्यातच सर्वानुमते विषय नामंजूर करीत असल्याची घोषणा अध्यक्ष डॉ. ढिकले यांनी केली व राष्ट्रगीताला सुरुवात करीत सभा संपल्याचे जाहीर केले. .Jalna News: पुराचा धोका टाळण्यासाठी मांगणी नदीचे खोलीकरण करा शेतकरी, ग्रामस्थांची मागणी.मात्र, त्यानंतरही बराच वेळ सभागृहात समर्थक- विरोधकांमध्ये वाद सुरू होता. या संपूर्ण गोंधळाच्या वातावरणात सरचिटणीस ॲड. ठाकरे यांनी सभागृहाबाहेर पडत प्रतिसभा घेतली व आपले म्हणणे मांडू दिले नसल्याचे सांगत मविप्र विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव मंजूर करीत असल्याचा दावा केला. दरम्यान, या घडामोडींमुळे 'मविप्र विद्यापीठ' स्थापनेबाबत सभासदांमध्ये संभ्रमाची स्थिती कायम आहे. दरम्यान सभेनंतरही समाजमाध्यमांवर दावे- प्रतिदावे सुरू झाल्याने वातावरण ढवळून निघाले होते..