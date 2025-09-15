नाशिक

Nashik News : 'मविप्र विद्यापीठ' वादाने नाशिकच्या बैठकीत गोंधळ; एकाच प्रस्तावावर 'मंजूर' आणि 'नामंजूर'च्या घोषणा

Controversy Over ‘MAVIPR University’ Proposal : ‘मविप्र विद्यापीठ’ स्‍थापनेच्या विषयाला सुरुवात करताच विरोधकांनी ‘नामंजूर’च्‍या घोषणा देत आक्रमक पवित्रा घेतला. दुसरीकडे समर्थकांनी ‘मंजूर’ म्‍हणत समर्थन दर्शविले. या गोंधळात प्रस्‍ताव सर्वानुमते नामंजूर करीत असल्‍याची घोषणा सभेचे व संस्‍थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी केली.
MAVIPR University

MAVIPR University

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्‍थेच्‍या १११ व्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रविवारी (ता. १४) अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. ‘मविप्र विद्यापीठ’ स्‍थापनेच्या विषयाला सुरुवात करताच विरोधकांनी ‘नामंजूर’च्‍या घोषणा देत आक्रमक पवित्रा घेतला. दुसरीकडे समर्थकांनी ‘मंजूर’ म्‍हणत समर्थन दर्शविले.

