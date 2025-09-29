नाशिक

Nashik News : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, पण सुधारणा काय झाली? नाशिक साहित्यिक मेळाव्यात रोखठोक चर्चा

Role of Literary Leaders in Language Preservation : उद्योग, व्यवसाय, अर्थकारणाची भाषा म्हणून इतर भाषांना कवेत घेऊन मराठी भाषेकडे आपणच दुर्लक्ष केल्याने त्याचेच दुष्परिणाम भोगत असल्याचा सूर ‘म मराठीचा’ परिसंवादातून उमटला.
Marathi cultural meet

Marathi cultural meet

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्राने प्रत्येक राज्यातील जाती-धर्मातील लोकांना आपल्यात सामावून घेतले. उद्योग, व्यवसाय, अर्थकारणाची भाषा म्हणून इतर भाषांना कवेत घेऊन मराठी भाषेकडे आपणच दुर्लक्ष केल्याने त्याचेच दुष्परिणाम भोगत असल्याचा सूर ‘म मराठीचा’ परिसंवादातून उमटला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
marathi
Marathi Literature
Language
Marathi Language
Tradition
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com