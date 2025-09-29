Nashik News : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, पण सुधारणा काय झाली? नाशिक साहित्यिक मेळाव्यात रोखठोक चर्चा

नाशिक: महाराष्ट्राने प्रत्येक राज्यातील जाती-धर्मातील लोकांना आपल्यात सामावून घेतले. उद्योग, व्यवसाय, अर्थकारणाची भाषा म्हणून इतर भाषांना कवेत घेऊन मराठी भाषेकडे आपणच दुर्लक्ष केल्याने त्याचेच दुष्परिणाम भोगत असल्याचा सूर ‘म मराठीचा’ परिसंवादातून उमटला. .जिल्हा साहित्यिक मेळाव्यात विशेष परिसंवादात रविवारी सकाळच्या सत्रात वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांनी समन्वयकाची भूमिका पार पडली. या परिसंवादात आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा, ज्येष्ठ साहित्यिक नंदन रहाणे यांनी सहभाग घेतला. सुरवातीला प्रा. फडके यांनी, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला; पण गेल्या वर्षभरात सुधारणा काय झाली? भाषेसाठी साहित्यिकांनी सुरू केलेली लोकचळवळ तळागाळात पोहचली, पण भाषा अभिजात होण्यापेक्षा राजकारणाचा विषय अधिक ठरल्याची भूमिका मांडली. .आयमाचे अध्यक्ष बूब म्हणाले, नाशिकच्या उद्योग व्यवसायाला चाळीस वर्षांचा इतिहास आहे. आयमाचे तीन हजार २०० सभासद, तर १६ हजार उद्योग जिल्ह्यात आहेत; पण व्यवसायाची वृद्धी होण्यासाठी इतर भाषा आत्मसात कराव्या लागल्याने मराठीकडे साफ दुर्लक्ष होत गेले..माजी उपमहापौर बग्गा म्हणाले, ज्ञानेश्र्वरीने सर्व जोखडातून मराठी भाषा मुक्त करून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिली, ती मराठी भाषेची क्रांती आहे. मराठी भाषा विभागावर पुरेसा खर्च केल्यास मराठीची पताका उंचावेल. मराठीचा इतिहास, सद्यःस्थिती, आवाहन आणि त्याची उत्तरे यावर बग्गा यांनी रोखठोक मते मांडली.श्री. रहाणे म्हणाले, मराठी माणूस अर्थचक्रात स्वतःची भूमिका साकारू शकला नाही. .PM मोदींच्या ट्विटने मिरची झोंबली, ट्रॉफी चोरणारे नकवी म्हणाले, एक मॅच सत्य नाही बदलू शकत, पाकिस्ताननं अनेकदा हरवलंय.उद्योग व्यवसायात पैसा हाताळण्याची मराठी माणसाची क्षमता नसल्याने बाहेरच्या मंडळींनी त्यावर आक्रमण करीत मराठी माणूस केवळ ग्राहक आणि प्रेक्षकाच्या भूमिकेत राहिला. सुरवातीला प्रशांत कापसे यांनी श्रद्धांजली यादीचे वाचन केले. विशाल टर्ले यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.