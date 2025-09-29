नाशिक

Nashik News : मराठी भाषा कधीच संपणार नाही! पण त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात 'हा' बदल हवाच

Historical Evolution of Marathi Language : लेखक, कवी, साहित्यिकांचा समाज परिवर्तनात किंबहुना मराठी समृद्ध करण्यात मोठा वाटा असल्याचे रोखठोक विचार ज्येष्ठ साहित्यिक व निवृत्त विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांनी मांडले.
बी. जी. शेखर

नाशिक: इतिहासात डोकावून पाहिल्यास मुघल साम्राज्य, पारशी, यादवकालीन प्रत्येक काळात मराठी भाषा बदलत गेली. परकीय भाषा मराठीत घुसविण्याचा प्रयत्न केला गेला; पण संत ज्ञानेश्र्वर, मुकुंदराज, छत्रपती शिवाजी महाराज ते जोतिबा फुले, केशवसुत, बा. सी. मर्ढेकर यांनी मराठीची वाट अधिक समृद्ध केली.

