Nashik News : मराठी भाषा कधीच संपणार नाही! पण त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात 'हा' बदल हवाच

नाशिक: इतिहासात डोकावून पाहिल्यास मुघल साम्राज्य, पारशी, यादवकालीन प्रत्येक काळात मराठी भाषा बदलत गेली. परकीय भाषा मराठीत घुसविण्याचा प्रयत्न केला गेला; पण संत ज्ञानेश्र्वर, मुकुंदराज, छत्रपती शिवाजी महाराज ते जोतिबा फुले, केशवसुत, बा. सी. मर्ढेकर यांनी मराठीची वाट अधिक समृद्ध केली. .स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास वाचल्यावर लेखक, कवी, साहित्यिकांचा समाज परिवर्तनात किंबहुना मराठी समृद्ध करण्यात मोठा वाटा असल्याचे रोखठोक विचार ज्येष्ठ साहित्यिक व निवृत्त विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांनी मांडले..सार्वजनिक वाचनालयाच्या ५६ व्या जिल्हा साहित्यिक मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, उपाध्यक्ष वैद्य विक्रांत जाधव, कार्याध्यक्ष संजय करंजकर, सांस्कृतिक सचिव जयप्रकाश जातेगावकर, प्रमुख सचिव सुरेश गायधनी उपस्थित होते. मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात रविवारी (ता. २८) मेळाव्याचा दुसरा दिवस होता..सुरवातीला आधीच्या मेळाव्याचे अध्यक्ष एकनाथ पगार यांनी श्री. शेखर यांना अध्यक्षपदाचे पदक प्रदान केले. 'अभिजात मराठी भाषेची अलौकिक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' विषयावर श्री. शेखर म्हणाले, आता गावोगावी संमेलन घेतले जातात; पण याव्यतिरिक्त मराठी भाषा विकसित व मनामनात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. .Hemant Ogle Drought Demand : सरकारने सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा: आमदार हेमंत ओगले; श्रीरामपूर-राहुरीमध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस .तरुण पिढीला मराठीशी जोडण्यासाठी कार्यक्रमांच्या स्वरूपात बदल होणे गरजेचे आहे. शालेय अभ्यासक्रमात बदल झाल्यास मराठी भाषा कधीही संपणार नाही. जेव्हा दृष्य स्वरूपातील बदल प्रत्यक्षात दिसतील तेव्हाच आपली मायबोली अधिक समृद्ध होईल. शैलेश पाटोळे यांनी सूत्रसंचालन केले. गिरीश नातू यांनी आभार मानले.