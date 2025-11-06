नाशिक

Prashant Damle : "जीवनात नाटक करणारे आपण सर्वच जन्मजात कलाकार!" प्रशांत दामले यांची मिश्किल टिप्पणी

Prashant Damle’s humorous take on life as a grand performance : नाशिकमध्ये मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रशांत दामले यांनी मिश्कील भाषण करताना उपस्थितांचे मनोरंजन केले. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पुरस्कार विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला.
नाशिक: रंगमंचावर कला सादर करणारे कलाकारच कलावंत असतात असे नाही, तर आपण सर्वच जण जीवनात नाटकच करीत असतो. मग कुणाशी कसे बोलावे ते व्यक्तिपरत्वे बदलत जाते, फरक एवढाच, की आम्ही सराव करून बोलतो, तर माणूस परिस्थितीनुसार बोलतो. त्यामुळे सर्व जन्मजात कलाकार असल्याची मिश्‍किल टिप्पणी ज्येष्ठ रंगकर्मी व अखिल भारतीय नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांनी केली.

