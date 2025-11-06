Prashant Damle : "जीवनात नाटक करणारे आपण सर्वच जन्मजात कलाकार!" प्रशांत दामले यांची मिश्किल टिप्पणी

नाशिक: रंगमंचावर कला सादर करणारे कलाकारच कलावंत असतात असे नाही, तर आपण सर्वच जण जीवनात नाटकच करीत असतो. मग कुणाशी कसे बोलावे ते व्यक्तिपरत्वे बदलत जाते, फरक एवढाच, की आम्ही सराव करून बोलतो, तर माणूस परिस्थितीनुसार बोलतो. त्यामुळे सर्व जन्मजात कलाकार असल्याची मिश्किल टिप्पणी ज्येष्ठ रंगकर्मी व अखिल भारतीय नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांनी केली..मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त नाशिक महापालिका व अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेतर्फे विविध पुरस्कार वितरणप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. महाकवी कालिदास कलामंदिरात बुधवारी (ता. ५) झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर, नाट्य परिषदेचे नाशिक शाखेचे अध्यक्ष प्रा. रवींद्र कदम, उपाध्यक्ष डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी, माजी नगरसेवक शाहू खैरे आदी उपस्थित होते. .नायर यांनी मनोगतात शहरात सांस्कृतिक परंपरेचा मोठा वारसा लाभला असून, तीर्थस्थळ, धार्मिक पर्यटनाबरोबरच येणारा सिंहस्थ कुंभमेळा अशी मिश्र संस्कृती शहराला लाभली आहे. या वेळी पुरस्कारार्थी रंगकर्मी सुरेश गायधनी, गणेश उन्हवणे, योगेश कमोद यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रमुख कार्यवाह सुनील ढगे यांनी प्रास्ताविक केले. केतकी कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले..बागेश्री वाद्यवृदांच्या १२४० नांदीचे सादरीकरणसुरवातीला बागेश्री वाद्यवृदांने ‘जय गिरिजापती गौरी शंकर...’ ही १२४० नांदी सादर केली. गीतरचना चारुदत्त दीक्षित यांची होती. तत्पूर्वी महाकवी कालिदास कलामंदिरात मराठी रंगभूमीचे जनक विष्णुदास भावे यांच्या प्रतिमेचे अनावरण प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते झाले..विशेष योगदान पुरस्कारप्रकाश होळकर (साहित्यिक), प्रशांत जुन्नरे (सांस्कृतिक), योगेश कमोद (सामाजिक), डॉ. किशोर मुळे (वैद्यकीय) यांना विशेष योगदानाबद्दल गौरविण्यात आले. प्रत्येकी दोन हजार रुपये व मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते, तर अकरा हजार रुपये व मानचिन्ह असे रंगतपस्या पुरस्काराचे स्वरूप होते..पुरस्कार विजेते असेदत्ता भट स्मृती पुरस्कार (अभिनय, पुरुष) : अरुण भावसारशांता जोग स्मृती पुरस्कार (अभिनय, स्त्री) : लक्ष्मी पिंपळेप्रभाकर पाटणकर स्मृती पुरस्कार (दिग्दर्शन) : सुरेश गायधनीनेताजी भोईर स्मृती पुरस्कार (लेखन) : रवींद्र बेंद्रेपुरोहित स्मृती पुरस्कार (बालरंगभूमी) : सागर रत्नपारखीजयंत वैशंपायन स्मृती पुरस्कार (सांस्कृतिक पत्रकारिता) : प्रशांत भरवीरकर.प्रेमाच्या हळव्या भावनांना स्पर्श करणारं 'सावरताना...' गाणं प्रदर्शित; मुक्ता-सचितच्या केमिस्ट्रीवर प्रेक्षक फिदा.चारुदत्त दीक्षित पुरस्कृत (पार्श्वसंगीत व नाट्यसंगीत) : मृदुला पिंपळेडॉ. रामदास बरकले स्मृती पुरस्कार (लोककला) : विश्वास कांबळेशाहीर गजाभाऊ बेणी स्मृती पुरस्कार (शाहिरी) : बाळासाहेब आव्हाडनारायण देशपांडे स्मृती पुरस्कार (रंगकर्मी कार्यकर्ता) : विजय शिंगणेरंगतपस्या युवा पुरस्कार (अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन) : प्रथमेश जाधववामनदादा कर्डक स्मृती पुरस्कार (सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य) गणेश उन्हवणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.