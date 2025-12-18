नाशिक

Nashik Marathi Vishwa Sammelan : नाशिकमधील 'मराठी विश्व संमेलन' लांबणीवर; जानेवारीअखेर किंवा फेब्रुवारीत रंगणार सोहळा!

Marathi World Conference in Nashik to Be Rescheduled : जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संमेलन होणार असल्याची माहिती राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्‍यामकांत देवरे यांनी दिली.
नाशिक: शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे २६, २७ व २८ डिसेंबरला नियोजित चौथ्या मराठी विश्र्व संमेलनाच्या आता नव्याने तारखा जाहीर होणार आहेत. निवडणुकांची रणधुमाळी व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात अधिकारी वर्ग अडकल्याने संमेलनाचे नियोजन बारगळले. जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संमेलन होणार असल्याची माहिती राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्‍यामकांत देवरे यांनी दिली.

