Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी शेवटपर्यंत लढणार; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे आश्वासन

नाशिक: मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न राहतील, समाजातील भेदभाव, वेठीस धरण्याच्या प्रवृत्तींना नाकारून शांतता व ऐक्याच्या मार्गाने समाजकल्याण साधण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य व राज्याचे क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले..श्री कालिका माता मंदिराच्या सभागृहात मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्याबद्दल जिल्हा सकल मराठा समाजातर्फे मंत्री कोकाटे यांचा सत्कार झाला. या वेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने विविध ठिकाणी मोर्चे काढले. उच्च न्यायालयात टिकणारा निर्णय न मिळाल्याने मराठा समाजात अस्थिरता निर्माण झाली. मराठवाड्यात हा प्रश्न अधिक गंभीर असून, आरक्षण लढ्याचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांचे संकल्प आणि संघर्ष महाराष्ट्रभर मराठ्यांच्या पाठिंब्यावर ठाम उभे राहिले..जरांगे-पाटील यांनी कायद्याचे पालन करून आरक्षणासाठी आंदोलन केले, तरीही काही मंडळी राजकारण करीत आहेत. मराठा समाज इतर समाजावर अन्याय करत नाही, त्यामुळे अनावश्यक राजकारण थांबवावे. असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर व समाजातर्फे नानासाहेब पांगरकर, माजी नगरसेवक व कालिका मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष केशव पाटील यांनी या वेळी मनोगत व्यक्त केले. नितीन सुगंधी यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रफुल्ल वाघ यांनी आभार मानले..या वेळी शिवाजी मोरे, विठ्ठलराजे उगले, आशिष हिरे, व्यंकटेश मोरे, योगेश कापसे, प्रवीण पाटील, दीपक भदाणे, राजेंद्र निंबाळते, भारत पिंगळे, नवनाथ तांबे, डॉ. उल्हास बोरसे, सुनील गायकवाड, योगेश गांगुर्डे, रामभाऊ जगताप, शिवाजी हांडोरे, नाना शिंदे, सुदाम खालकर, बाजीराव कमानकर, मनोज ठाकरे, दादासाहेब जोगदंड, संगीता सूर्यवंशी, सविता वाघ, विकी गायधनी, नितीन काळे, हार्दिक निगळ, विष्णुपंत म्हैसधुणे, सचिन पिंगळे, योगिता आहेर, बाळासाहेब जाधव, दिनकर कांडेकर आदी उपस्थित होते. मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक बंटी भागवत यांनी जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या..Education News : दीडशे कोटींच्या थकबाकीने शिक्षक हैराण; सेवानिवृत्त व रात्रशाळा शिक्षकांवर आली उपासमारीची वेळ.समाजाच्या प्रमुख मागण्यासमाजकल्याण विभागाने समस्या तत्काळ सोडवाव्यातजिल्ह्यातील मराठा संघटनांची नियमित बैठक घ्यावीसारथी व कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने शिबिरे घ्यावीमराठा समाजाचे वसतिगृह पूर्ण करावे, मराठा भवनासाठी प्रयत्न करावे.