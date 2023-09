Rushi Panchami : मार्कंडेय पर्वतावर ऋषी पंचमी निमित्त उद्या बुधवार, ता. २० रोजी होणारी श्री मार्कंडेश्वरांची यात्रोत्सव पर्वतावर जाण्यासाठी असुरक्षित मार्ग व जीर्ण झालेल्या लोखंडी शिड्याचे कारण देत प्रशासनाने रद्द केला आदेश सहाय्यत जिल्हाधिकारी तथा कळवणचे उपविभागीय अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी दिला आहे.

प्रशासनाने यात्रोत्सव अचानक बंद केल्याने भाविकांमध्ये मात्र नाराजी व्यक्त होत आहे. (Markandeya mountain pilgrimage on occasion of Rishipanchami canceled by administration due to unsafe route nashik)

मार्कंडेय पर्वत

मार्केंडेय ऋषींची तपोभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मार्कंडेय पर्वतावर वर्षभरात येणाऱ्या सोमवती अमावस्या व ऋषीपंचमी निमित्त यात्रा भरत असते.

या यात्रांसाठी जिल्हृासह संपूर्ण राज्यभरातून तसेच गुजरात, मध्यप्रदेशातून हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यात पावसाळ्यात निसर्ग सौंदर्यांने नटलेल्या मार्कंडेय पर्वतावर श्रावण महिन्यात भाविक व पर्यटकांची रेलचेल असते.

दरम्यान सरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायत गोबापुर ता. कळवण व इतर ग्रामस्थ यांनी १५ सप्टेंबर रोजी मार्कड पिंप्री येथील मार्कंडेय पर्वतावर २०/०९/२०२३ बार बुधवार ऋषीपंचमी दर्शनानिमित्त बुधवार, ता. २० रोजी दर्शनासाठी यात्रा भरविणेची परवानगी मिळणेबाबत अर्ज तहसिलदार कळवण यांच्याकडे केला होता.

त्यानूसार तहसिलदार कळवण व पोलीस निरीक्षक कळवण, मंडळ अधिकारी कळवण यांचेकडून याबाबत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयास अहवाल देण्यात आला असून यात

दीड महिन्यापूर्वी सोमवती अमावस्येच्या दिवशी मार्कडेय पर्वतावर दुर्घटना झाली असुन दरड पडल्याने ५ ते ६ भाविक जखमी झाले होते. तसेच पर्वतावर पहिल्या टप्याजवळ असणारी लोखंडी पुल अरुंद व कमकुवत असल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.

पर्वतावर जाणासाठी पायवाटाही निसरड्या आहेत. मुळाणे बारीतील रस्ता अरुंड असून बारीमध्ये यात्रा लावणेसाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे पुढील दुर्घटना टाळणेसाठी यात्रेला व मार्केड पार्वतावर मंदिरात जाणेसाठी परवानगी देवू नये.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

असा अभिप्राय अहवालात दिसा आहे. तसेच नाशिक जिल्हा तसेच बाहेर राज्यातून तसेच कळवण पंचक्रोषीतुन हजारोच्या संख्येने भाविक मार्कंड ऋषी पर्वतावर दर्शन घेणेसाठी येत असतात.

यापूर्वी देखील मोठया प्रमाणात झालेल्या गर्दीतुन वणी पोलिस स्टेशन हद्दीतून काही भाविक अवघड व चुकीच्या मार्गाने मार्कड ऋषी पर्वत चढत असतांना २ भाविक दगड कोसळुन जखमी झाल्याची घटना घडली आहे.

तसेच ३ भाविक सुध्दा अवघड मार्गाने जातांना पाय घरुन खोल दरीत पडुन जखमी झाल्याची घटना घडली आहे.

तसेच मार्कड ऋषी पर्वतावर जातांना सपाटी भागाजवळ पर्वतावर जाण्यासाठी अरुंद असा लोखंडी जिना दुर्लक्षित जिर्ण स्वरुपाचा व तुटल्याच्या परिस्थितीत आहे.

व सदरचा मार्ग अरुंद असल्याने पर्वतावर जाणारे भाविक व उतरणारे भाविक समोरासमोर येवुन गुदमरुन तसेच लोखंडी पायरी तुटुण मोठया प्रमाणवर जिवीत हानी होण्याची दाट शक्याता आहे.

व सध्या पासाळयाचे दिवस असून पर्वतावर जाणे व उतरणे जिवीतास धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेवून मार्कंड ऋषी पर्वतावर भाविकांची गर्दी होऊ नये, लोकांच्या जिवितास हानी होऊ नये व अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ३४ नुसार उपविभागीय दंडाधिकारी कळवण तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे यांनी बुधवार ता. २० ऋषीपंचमी निमित्त यात्रा भरविणेची परवानगी नाकारुन पर्वतावर भाविकांना जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

या दिवशी फक्त भाविकांना पहिल्या पायरीवर दर्शन घेणेबाबत परवानगी असेल तसेच वाहनतळ व पार्किंगची व्यवस्था मुळाणे व गोबापुर गावात करण्याचे आदेश देवून कोणतीही जिवित व वित्त हानी होणार नाही याची दक्षता संबंधित यंत्रणेनी, विभागानी घेवून ओदशाची अंमलबजावणी करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.

दरम्यान प्रशासनाने अचानक यात्रा बंदीचा निर्णय घेतल्याने भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.