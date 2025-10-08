नाशिक

Devidas Pingale : बाजार समितीत लाखोंचा भ्रष्टाचार! माजी सभापती देविदास पिंगळेंवर विद्यमान सभापतींचा हल्लाबोल

Allegations of Corruption Against Ex-President Devidas Pingale : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती कल्पना चुंभळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माजी सभापती देविदास पिंगळे यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले.
Kalpana Chumbhale

Kalpana Chumbhale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: बाजार समितीचे माजी सभापती देविदास पिंगळे यांच्या कार्यकाळात मान्यता बारा एकची परवानगी न घेताच काम करत लाखो रूपयाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सभापती कल्पना चुंभळे यांनी केला. पोलिसात याबाबत पाच अर्ज देण्यात आले आहेत असे त्यांनी मंगळवारी (ता.७) पत्रकार परिषदेत सांगितले. संचालक तथा माजी सभापती शिवाजी चुंभळे, संचालक प्रल्हाद काकड, धनाजी पाटील, संदीप पाटील सचिव निवृत्ती बागूल उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Funding
Market Yard
Corruption
Agricultural market committee
Trader
Unauthorized
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com