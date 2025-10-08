Devidas Pingale : बाजार समितीत लाखोंचा भ्रष्टाचार! माजी सभापती देविदास पिंगळेंवर विद्यमान सभापतींचा हल्लाबोल

नाशिक: बाजार समितीचे माजी सभापती देविदास पिंगळे यांच्या कार्यकाळात मान्यता बारा एकची परवानगी न घेताच काम करत लाखो रूपयाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सभापती कल्पना चुंभळे यांनी केला. पोलिसात याबाबत पाच अर्ज देण्यात आले आहेत असे त्यांनी मंगळवारी (ता.७) पत्रकार परिषदेत सांगितले. संचालक तथा माजी सभापती शिवाजी चुंभळे, संचालक प्रल्हाद काकड, धनाजी पाटील, संदीप पाटील सचिव निवृत्ती बागूल उपस्थित होते. .मंगळवारी सभापती कल्पना चुंभळे यांनी पत्रकार परिषद घेत माजी सभापती देविदास पिंगळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सभापती चुंभळे म्हणाल्या, की मुख्य बाजार आवारात बसविलेल्या ढापे, काँक्रीटकरण रस्त्याचे खड्डे , ४३ गाळे, मुख्य प्रवेशद्वार तसेच मार्केट यार्डमध्ये प्रशासकीय इमारत बांधकाम, व्यापारी संकुल, ढापे दुरुस्ती, कामांमध्ये भ्रष्टाचार करीत माया जमवली आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता फळ विभागात अनधिकृत गाळे उभारले..तसेच त्र्यंबकेश्वर उपबाजार आवाराच्या स्ट्रीटलाईट ट्रान्सफॉर्मर बसविल्याचे दाखवत ठेकेदाराला पैसे अदा केले. मात्र, सदर कामे प्रलंबित असून अत्यंत दर्जाहीन आहे. विभाजनाचा ठराव सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेला नसतानाही मागील तारखेने तसा ठराव लिहण्यात आला आणि जावक करण्यात आला. .प्रत्यक्षात, मात्र हा प्रस्ताव मार्च २०२५ ला पणन संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे. पिंगळे यांच्या काळात ज्या काही सभा झाल्या त्यास सदस्य उपस्थित नसतानाही त्यांची नावे ठरावास सूचक आणि अनुमोदक म्हणून टाकण्यात आली आहेत असे सांगून अनेक आरोप केले..विहीरच केली गायबमहापालिकेच्या कायद्यानुसार परिक्षेत्रात असलेल्या पाण्याचे जिवंत स्तोत्र असलेल्या विहिरी बुजवता येत नाही. मात्र, माजी सभापती यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता विहीर बुजवली आणि त्या ठिकाणी गाळे बांधत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सभापती चुंभळे यांनी केला..Fruit Crop Insurance : दिवाळीपूर्वी फळपीक विमा योजनेचा पहिला हप्ता मिळणार, कृषीमंत्र्यांचे सुतोवाच.चार कोटी ७७ लाख आज बाजार समितीकडे जमापिंगळे यांच्या कार्यकाळात बाजार समितीत पैसे कधीच जमा राहत नव्हते. परंतु, आमच्याकडे सत्ता आल्यानंतर बाजार समितीकडे ४ कोटी ७७ लाख रुपये जमा करून ठेवले आहेत. त्यात तीन कोटी ५० लाख बँकेत फिक्स डिपॉझिट, तर एक कोटी २७ लाख बँकेत जमा आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार सुद्धा वेळेत दिले गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.