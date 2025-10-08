Devidas Pingale : "माझ्यावरील आरोप बिनबुडाचे!" माजी सभापती देविदास पिंगळेंचा सभापती कल्पना चुंभळेंवर पलटवार

पंचवटी: माझ्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे असून सभापती पदाच्या कारकिर्दीत केलेले विकासकामे शासकीय परवानग्या घेऊनच केले आहेत. उलट मागील सहा महिन्यात अनागोंदी कारभार सुरू असून बाजार समितीचे उत्पन्न घटले असून भविष्यात संस्था डबघाईला येईल असा पलटवार माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी केला. .नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही कुठल्या ना कुठल्या कारणाने नेहमी चर्चेत असते. सध्या पिंगळे व चुंभळे यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी झडत आहे. मंगळवारी (ता.७) बाजार समिती सभापती कल्पना चुंभळे व संचालकांनी पत्रकार परिषद घेत भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत अर्ज फाटे केले असून फौजदारी गुन्हे दाखल करू असा इशारा पिंगळे यांना दिला..यास प्रतिउत्तर देताना पिंगळे म्हणाले की, बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची असून कुणाच्याही व्यक्तिगत मालकीची नाही. माझ्या कार्यकाळात बाजार समितीचा विकासच झाला असून कोट्यवधीची मालमत्ता आजच्या घडीला आहे. सुरुवातीला वार्षिक उत्पन्न हे पंचवीस लाख होते, आज ते पंचवीस कोटींवर नेऊन ठेवले आहे..ग्रॅच्यूटी, पीएफची रक्कम मार्च अखेरीस भरावीच लागते. शरदचंद्रजी पवार मार्केट यार्ड कांदा बटाटा, टोमॅटो, डाळींब, अन्न धान्य, फळ विभाग यामुळे जवळपास ७० लाख रुपये उत्पन्न बाजार समितीस मिळते..Maratha Reservation : 1994 च्या 'जीआर'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार; मनोज जरांगेंचा महत्त्वाचा निर्णय, ओबीसी नेत्यांसह काँग्रेसला दिला इशारा.दिंडोरी रोडवरील मुख्य बाजार आवारातील ढापे दुरुस्ती काम दिलेल्या ठेकेदाराकडून काम केल्यापासून पुढील पाच वर्षांकरिता मेन्टेनन्स करण्याची जबाबदारी निश्चित करूनच काम दिले होते. त्या अनुषंगाने कागदपत्र तपासावी मग आरोप करावे. बाजारातील २७ वर्षानंतर काँक्रिटीकरण असलेल्या रस्त्याचे खड्डे बुजविले. मात्र, या आवारात वाहनाची वर्दळ देखील अधिक असते, ही बाब लक्षात घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.