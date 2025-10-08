नाशिक

Devidas Pingale : "माझ्यावरील आरोप बिनबुडाचे!" माजी सभापती देविदास पिंगळेंचा सभापती कल्पना चुंभळेंवर पलटवार

Devidas Pingale Refutes Corruption Allegations : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती देविदास पिंगळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विद्यमान सभापती कल्पना चुंभळे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खंडन केले. त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील विकासकामे आणि बाजार समितीच्या उत्पन्नातील वाढीबद्दल माहिती दिली.
Devidas Pingale

Devidas Pingale

सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: माझ्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे असून सभापती पदाच्या कारकिर्दीत केलेले विकासकामे शासकीय परवानग्या घेऊनच केले आहेत. उलट मागील सहा महिन्यात अनागोंदी कारभार सुरू असून बाजार समितीचे उत्पन्न घटले असून भविष्यात संस्था डबघाईला येईल असा पलटवार माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी केला.

