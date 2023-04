Market Committee Election : देवळा बाजार समितीत 10 जागांसाठी निवडणूक; 103 उमेदवारांची माघारी

By

Market Committee Election : बिनविरोध निवडीच्या मार्गावर असलेली देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक ५० टक्के बिनविरोध झाली. या निवडणुकीच्या माघारीच्या अंतिम दिवशी गुरुवारी (ता.२०) रोजी १०३ माघारी झाल्याने एकूण १८ पैकी आठ जागा बिनविरोध झाल्या तर उर्वरित दहा जागांसाठी १८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले. (Market Committee Election Election for 10 seats in Devla Market Committee Withdrawal of 103 candidates nashik news)

देवळा बाजार समितीचे निवडणूक बिनविरोध होणेकामी देवळा पत्रकार संघाने प्रयत्न केले. मात्र त्यास यश आले नाही. काही जागांचा तिढा न सुटल्याने १० जागांसाठी निवडणूक लागली. यात बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सोसायटी गटाच्या सात जागांसाठी तेरा उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

तसेच व्यापारी गटाच्या दोन जागांसाठी तीन व हमाल मापारी गटाच्या एका जागेसाठी दोन उमेदवार समोरासमोर उभे ठाकले आहेत.

सोसायटी सहकारी संस्थेच्या मतदारसंघात महिला राखीव जागेवर धनश्री आहेर व विशाखा पवार यांची तसेच इतर मागास वर्ग गटात दिलीप पाटील आणि विजा-भज मध्ये दीपक बच्छाव यांची बिनविरोध निवड झाली.

याशिवाय ग्रामपंचायत मतदारसंघातील चारही जागा बिनविरोध झाल्या. यात सर्वसाधारणमध्ये रेश्मा महाजन व शाहू शिरसाठ, अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये भास्कर माळी तर आर्थिक दुर्बल गटात शीतल गुंजाळ यांची बिनविरोध निवड झाली.

निवडणूक लागलेल्या सोसायटी मतदारसंघात सर्वसाधारण सात जागांसाठी तेरा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले असून त्यात अरुण आहिरे, शिवाजी आहिरे, महेंद्र आहेर, योगेश आहेर, अभिजित निकम, शशिकांत निकम, पोपट पगार, भाऊसाहेब पगार, अभिमन पवार, शिवाजीराव पवार, कडू भदाणे, वसंत सूर्यवंशी, विजय सोनवणे यांचा समावेश आहे. तर व्यापारी गटातील दोन जागांसाठी अमोल आहेर, निंबा धामणे, संजय शिंदे आणि हमाल-मापारी गटाच्या एका जागेसाठी विजय आहेर व भावराव नवले समोरासमोर लढणार आहेत.

२८ एप्रिल रोजी होत असलेल्या या निवडणुकीचा निकाल त्याच दिवशी लागणार असल्याने कोण बाजी मारणार याकडे देवळा तालुकावासीयांचे लक्ष लागून आहे.