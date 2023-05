Market Committee Election : बाजार समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर

Market Committee Election : जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर, सभापती व उपसभापती निवड प्रक्रियेची असलेली प्रतिक्षा अखेर संपुष्टात आली असून १४ पैकी १० बाजार समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीसाठी निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्त करत, त्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

नाशिक, पिंपळगाव बसवंत, घोटी आणि दिंडोरी बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत याचिका दाखल झालेल्या असल्याने या बाजार समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. (Market Committee Election program for selection of office bearers of market committees been announced nashik news)

जिल्ह्यातील नाशिक, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा, देवळा, चांदवड, मालेगाव, नांदगाव, मनमाड, येवला, लासलगाव, सिन्नर, घोटी आणि पिंपळगाव बसवंत या बाजार समित्यांसाठी २८ व ३० एप्रिल रोजी मतदान होऊन मतमोजणी प्रक्रीया पार पडली आहे.

मतमोजणी प्रक्रीया झाल्यानंतर, बाजार समित्यांमध्ये सभापती -उपसभापतीसाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. यात काही बाजार समित्यांनी तर, निवडीत दगाबाजी, संचालक फुटू नये, यासाठी संचालक सहलीसाठी देखील रवाना केले.

नाशिक बाजार समितीच्या १२ संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना पत्र देत, पदाधिकारी निवडणूक लावण्याची मागणी केली होती. परंतु, बाजार समितीच्या तरतुदीनुसार निकाल लागल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पदाधिकारी निवडीबाबत निर्णय घेण्याची तरतूद असल्याची भूमिका जिल्हा उपनिबंधक खरे यांनी मांडली.

गत आठवड्यात राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पदाधिकारी निवडीसाठी निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती केली. निवडणुकीसाठी काम करणारे निवडणूक अधिकारी यांनाच निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळाली.

निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी १० बाजार समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीची तारीख घोषित केली असून संचालकांना अजेंडा देखील पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे. या बाजार समित्यांची साधारण २३ मे रोजी एकाचवेळी निवड होणार असल्याचा अंदाज आहे.

१० बाजार समिती पदाधिकारी निवड होणार असली तरी, नाशिक, पिंपळगाव, घोटी व दिंडोरीची निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. पिंपळगाव, दिंडोरी व घोटी बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत फेरमतमोजणी, अवैध-वैध मतमोजणी, जात वैधता प्रमाणपत्र आदींबाबत हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.

नाशिक बाजार समितीतील तीन संचालकांविरोधात सहकार विभाग, मुख्यमंत्री यांच्याकडे सुनावणी प्रक्रीया सुरू आहे. नाशिक वगळता इतर तीन बाजार समित्यांच्या प्राप्त हरकतींवर १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर १६ अथवा १७ मे रोजी यांचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे.