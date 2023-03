Marriage Date Delay : या कारणामुळे लागणार लग्नसराईला 45 दिवसाचा ब्रेक!

By

येसगाव (जि. नाशिक) : गेल्या पाच महिन्यापासून धूम असलेल्या लग्नसराईला १९ मार्चपासून विवाह मुहूर्त नसल्याने तसेच पंचांगानुसार ३१ मार्च ते २८ एप्रिलपर्यंत गुरू लोप असल्याने विवाहांना तब्बल दीड महिन्याचा म्हणजे ४५ दिवसाचा ब्रेक लागला आहे. (Marriage Date Delay 45 days break for Lagna Sarai due to no muhurat nashik news)

यंदाही लग्नसराईला तुळशी विवाहापासून ५ नोव्हेंबर २२ नंतर सुरवात झाली. परंतु विवाह मुहूर्त २६, २७, २८, २९ या दिवशी होते. डिसेंबरमध्ये आठ, जानेवारी २३ मध्ये चार, फेब्रुवारीमध्ये नऊ व मार्चमध्ये पाच विवाह मुहूर्त होते.

५ नोव्हेंबर २२ ते १९ मार्च २३ पर्यंत सरासरी ४० विवाह मुहुर्तांचा बार उडाला. विवाह मुहूर्त कमी असल्याने ग्रामीण तसेच शहरी भागात घटिका व गोरजमुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणावर लग्नांची धामधूम दिसून आली.

मात्र फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दहावी-बारावीची परीक्षा असल्यामुळे लग्न समारंभाला वऱ्हाडींची संख्या प्रमाणातच होती. एप्रिल महिन्यात गुरू लोप असल्याने विवाह मुहूर्त नाहीत. मेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विवाह सोहळे होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

नोकरवर्ग तसेच शेतकरी वर्गात मे महिन्यात विवाहांना जास्त पसंती दिली जाते. शाळा कॉलेजांना या महिन्यात सुट्टी असते. ग्रामीण भागात शेतकरी शेती कामाकडे वळत असल्यामुळे जूनमध्ये कुटुंबातल्या विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींच्या विवाहाच्या तारखा शक्यतो निवडत नाहीत.

पंचागानुसार पाच मुहूर्त

विड्याच्या पानापासून ते सोन्याच्या आभूषणांपर्यंत विवाह कार्यात लागणाऱ्या वस्तूंमुळे गेल्या एक ते दीड महिन्याच्या काळात बाजारपेठेत कोट्यवधी रुपयाची उलाढाल थांबण्याची शक्यता आहे. गुरू लोप असला तरी एप्रिल महिन्यात पंचांगानुसार १५, २३, २४, २९, ३० या दिवशी विवाह मुहूर्त दिलेले आहेत.