Matori Water Crisis : दीड कोटी खर्चूनही घसा कोरडाच; जलजीवन मिशनची मातोरीत 'ऐशीतैशी', ग्रामस्थ संतापले

नाशिक: जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागली आहे. शहर हद्दीपासून काही अंतरावर असलेल्या मातोरी येथे उन्हाळा सुरू होण्याअगोदरच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. ग्रामस्थांना उन्हाळ्याच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. आठ दिवसांपासून भीषण पाणीटंचाईमुळे गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची वणवण सुरू आहे. गावातील संतप्त महिलांनी शुक्रवारी (ता. ६) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर हंडा मोर्चा काढला. .नाशिक तालुक्यातील शहर हद्दीपासून काही अंतरावर असलेल्या मातोरी गावाची वाढती लोकसंख्या पाहता दोन वर्षापूर्वी १लाख पन्नास हजार रुपये क्षमतेची पाणी टाकी बांधण्यात आली. तसेच पूर्वीची पन्नास हजार लिटर क्षमतेची जुनी पाण्याची टाकीदेखील आहे. जलजीवन योजनेअंतर्गत दीड कोटीची कामे झाली पण गावात पाण्याचा प्रश्न काही सुटता सुटेनासा झाला आहे. .आठ दिवसापासून गावात पाणी पुरवठाच न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबर दैनंदिन वापरातील पाणीच न मिळाल्याने संतप्त महिलांनी शुक्रवारी ग्रामपंचायतीसमोर हंडा मोर्चा काढला होता. सरपंच आणि ग्रामसेवक गावाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रारदेखील यावेळी करण्यात आली. .उन्हाळा अजून बराच दूर असून आजच पाण्यासाठी महिलांना वणवण करत फिरावे लागत आहे. पाण्याविषयी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याशी फोन वर संपर्क केला असता त्यांनी ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क करण्याचा अजब सल्ला दिला असल्याने पाणीप्रश्न मार्गी न लागल्यास थेट पंचायत समिती कार्यालयासमोर हंडा मोर्चा काढण्याचा इशारा महिलांनी दिला आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून गावात पाणी येत नाही. ग्रामसेवक आज, उद्याचे आश्वासन देत आहेत. पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, कोणतीच पर्यायी उपाययोजना केलेली नाही- सुनंदा कातड, स्थानिक रहिवासीअजून उन्हाळा सुरू झाला नाही, तरीही गावात पाणी नाही. उन्हाळ्यात तर गावात दुष्काळ पडेल. शासनाने मोठा खर्च करून प्रकल्प उभारला असून, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.- मंदा रोकडे, स्थानिक रहिवासीग्रामपंचायतीच्या भोंगळ कारभारामुळे ही दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामसेवक आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी वर्गाने यात लक्ष टाकले पाहिजे. गावातील पाणीप्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,-पंडितराव कातड, स्थानिक रहिवासी.