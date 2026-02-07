नाशिक

Matori Water Crisis : दीड कोटी खर्चूनही घसा कोरडाच; जलजीवन मिशनची मातोरीत 'ऐशीतैशी', ग्रामस्थ संतापले

Severe Water Shortage Hits Matori Village : नाशिक तालुक्यातील मातोरी गावात पाणीटंचाईविरोधात संतप्त महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर हंडा मोर्चा काढला
Water Crisis

Water Crisis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागली आहे. शहर हद्दीपासून काही अंतरावर असलेल्या मातोरी येथे उन्हाळा सुरू होण्याअगोदरच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. ग्रामस्थांना उन्हाळ्याच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. आठ दिवसांपासून भीषण पाणीटंचाईमुळे गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची वणवण सुरू आहे. गावातील संतप्त महिलांनी शुक्रवारी (ता. ६) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर हंडा मोर्चा काढला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Water supply
jal jeevan mission
drinking water crisis
Jal Jeevan Mission Scheme

Related Stories

No stories found.