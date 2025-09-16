Sharad Pawar : नाशिकच्या शैक्षणिक संस्थेतील वाद पवारांच्या दरबारी, अखेरचा निर्णय कोण घेणार?

नाशिक: अभूतपूर्व गोंधळात पार पडलेल्या मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतरही मविप्र विद्यापीठ स्थापनेचा मुद्दा अधांतरीच आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हेच याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सोमवारी (ता. १५) घडलेल्या घडामोडींतून स्पष्ट झाले आहे. तसेच पवार यांची भेट घेत भूमिका मांडण्याबाबत दोन्ही गटांची तयारी आहे..सभेपश्चात घडामोडी सुरुच असून, समाजमाध्यमांवर वातावरण ढवळले गेले आहे. दरम्यान देवळा येथे सोमवारी (ता.१५) झालेल्या शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी मविप्र सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांची चर्चा झाली. सभेतील घडामोडींची माहिती पवार यांनी घेतली असताना, घडलेल्या प्रकाराबाबत खेद व्यक्त केल्याची माहिती ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिली. .विरोधकांसमोर बसून त्यांच्या प्रत्येक दाव्यावर उत्तर देण्यास आपण तयार असल्याचे सांगत दोन्ही गटांना समोरासमोर बसवत चर्चा करावी, अशी विनंती शरद पवार यांच्याकडे यापूर्वीच केली होती. सोमवारच्या भेटीत याचा पुर्नउच्चार केला. गैरसमज पसरविताना सभासदांची दिशाभूल केली जाते आहे. शैक्षणिक संस्थेला काळिमा फासला जाईल, असे वर्तन विरोधकांकडून केले जात असल्याचे शरद पवार यांच्या निदर्शनात आणून दिल्याचे ॲड. ठाकरे यांनी ''सकाळ''शी बोलताना सांगितले..सभेप्रसंगी विरोधकांनी केलेल्या वर्तनामुळे संस्थेची प्रतिमा डागाळली आहे. अशा व्यक्तींना सभासद हे संस्थेचे नेतृत्व करू देतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पुढील पाच-पंचवीस लोकांनी विरोध केला असला तरी, मागे बसलेले बहुतांश सभासद गप्प होते. आमच्या दृष्टीने विद्यापीठ स्थापनेचा विषय मंजूर झालेला असून, संस्थेचे मार्गदर्शक शरद पवार यांच्या साक्षीने विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मी तयार आहे.-ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र.Nashik News : भरपावसात शेतकऱ्यांचा एल्गार; नाशिकमध्ये पवारांचा 'जनआक्रोश मोर्चा.वार्षिक सभेत बहुमताने विषयाला नामंजुरी दिलेली असल्याने, विद्यापीठ स्थापनेचा विषय संपुष्टात आला आहे. शरद पवार यांच्यासोबत काल झालेल्या भेटीतही त्यांनी विद्यापीठ स्थापनेबाबत प्रतिकूलता दर्शविली होती. आम्ही नेहमीच विविध विषयांवर त्यांचे मार्गदर्शन घेत असतो. त्यांनी चर्चा करण्यासाठी बोलविल्यास आम्ही त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडू.-डॉ. सुनील ढिकले, अध्यक्ष, मविप्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.