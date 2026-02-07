नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा 'सिंहस्थ' संकल्प! नवनियुक्त महापौर हिमगौरी आहेर यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर

Simhastha Kumbh Mela a Major Test for Nashik Mayor : नाशिकच्या १७ व्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर विकासाची मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दर १२ वर्षांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. त्या वेळी महापौर असलेल्या व्यक्तीला जगभरात स्वतःसह नाशिकचे ब्रँडिंग करण्याची संधी असते. पुढील वर्षात होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासमोर कुंभमेळा निर्विघ्न पार पाडण्याबरोबरच तत्पूर्वी पायाभूत सुविधांची विकासकामे पूर्णत्वास नेऊन नाशिकचे नाव जगभर पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे.

