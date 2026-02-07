Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा 'सिंहस्थ' संकल्प! नवनियुक्त महापौर हिमगौरी आहेर यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर

नाशिक: दर १२ वर्षांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. त्या वेळी महापौर असलेल्या व्यक्तीला जगभरात स्वतःसह नाशिकचे ब्रँडिंग करण्याची संधी असते. पुढील वर्षात होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासमोर कुंभमेळा निर्विघ्न पार पाडण्याबरोबरच तत्पूर्वी पायाभूत सुविधांची विकासकामे पूर्णत्वास नेऊन नाशिकचे नाव जगभर पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे..शहराच्या १७ व्या महापौर म्हणून भाजपच्या हिमगौरी आहेर-आडके व शिवसेनेचे विलास शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता. ६) उपमहापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारला. पुढील शंभर दिवसात प्रत्येक प्रभागात अधिकारी व नगरसेवकांसमवेत दौरा करून समस्या सोडविण्याचा पहिला कामाचा अजेंडा त्यांनी जाहीर केला. मागील पावणेचार वर्षात महापालिकेत प्रशासकीय कारकीर्द असल्याने या काळात लोकप्रतिनिधींचा कामांचा संबंध राहिलेला नाही. .या कालावधीत शहरात रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. त्यापाठोपाठ विशेषतः सिडको, इंदिरानगर, नाशिक रोड भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनली. धरणात पाणी असले तरी वितरणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी निर्माण झाल्या. औषधे व धूर फवारणी होत नसल्याने डासांचे प्रमाण वाढले. अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडीच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. .महापालिकेचे सामाजिक सभागृह पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. देखभाल- दुरुस्तीचा खर्चदेखील भागत नसल्याने अतिरिक्त खर्च होत आहे. महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची टंचाई आहे. एका कर्मचाऱ्याला दोन ते तीन विभागांचे काम करावे लागत असल्याने अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. त्याअनुषंगाने नवनियुक्त महापौरांना महापालिकेची घडी बसविण्याचे मोठे आव्हाने पुढील अडीच वर्षात पेलावे लागणार आहे..ही आहेत आव्हानेसिंहस्थ कामांसाठी निधी उपलब्ध करणे.उत्पन्नात वाढ करणे.पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीच्या संकल्पनेतील रामकाल पथ पूर्ण करणे.गोदावरीसह उपनद्या प्रदूषणमुक्त करणे.कुंभमेळ्याची कामे वेळेत मार्गी लावणे.शहरात पार्किंगची व्यवस्था करणे.पाणीपुरवठा सुधारणे.कचराकुंडीमुक्त शहर अभियान राबविणे.आयटी पार्क प्रस्तावाला चालना देणे.साधुग्राम भूसंपादन व पायाभूत सुविधा पुरविणे.शासनाकडून नवीन पदांच्या आकृतिबंधास मंजुरी.खड्डेमुक्त रस्ते व मिसिंग रस्ते तयार करणे.केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ई-व्हेईकल धोरण राबविण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन निर्मिती..River Pollution : निसर्गसौंदर्याची कत्तल! जगबुडी नदीकिनारा अस्वच्छतेच्या विळख्यात.गावठाण विकासासाठी चार एफएसआय मिळविणे.शहराला वाढीव पाणी आरक्षण मंजुरी मिळविणे.स्वच्छ सर्वेक्षण क्रमवारी सुधारणे.प्रलंबित पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण आराखडा मंजुरी .शहर बससेवेचा विस्तार करून तोटा कमी करणे.अतिक्रमण हटविणे व पार्किंगची सुविधा निर्माण करणे.नवीन नगरांमध्ये पाणी, रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था करणे.वाहतूक आराखडा तयार करून शासनाला सादर करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.