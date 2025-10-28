नाशिक

Crime News : नाशिक हादरले! रिपाइंच्या माजी नगरसेवकासह 'पीएल ग्रुप'च्या १७ सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका'ची धडक कारवाई

Major Crackdown: Nashik Police Target PL Gang Under MCOCA : नाशिक पोलिसांनी अवैध शस्त्रांचा वापर, हप्ता वसुली आणि खंडणी प्रकरणात गुंतलेल्या प्रकाश लोंढेच्या पीएल ग्रुपविरोधात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई केली असून, आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी संघटित गुन्हेगारीवर कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
Sandeep Karnik

Sandeep Karnik

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अवैधरीत्या शस्त्रांचा धाक दाखवून हप्ता वसुली, खंडणी वसुलीसह प्राणघातक हल्ला करीत संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या पीएल ग्रुपचा म्होरक्या प्रकाश लोंढे याच्यासह १७ सराईत गुन्हेगारांविरोधात ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी तसे आदेशच जारी केले. प्रकाश लोंढे हा रिपाइंचा माजी नगरसेवक व उत्तर महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे. आयुक्त कर्णिक यांच्या या कारवाईने गुन्हेगारी टोळ्यांचे धाबे मात्र दणाणले असून, बागूल टोळीविरोधातही ‘मकोका’ कारवाईची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrested
Action
RPI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com