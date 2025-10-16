Nashik Crime : वर्षभरापासून फरारी असलेल्या एमडी ड्रग्ज प्रकरणातील संशयितांना गुन्हे शाखेने ठोकल्या बेड्या

नाशिक: इंदिरानगर हद्दीत गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातील डीलर संशयित महिलेसह एकाला सिडकोतून अटक करण्यात आली. शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने ही कारवाई केली असून, एमडी तस्करीत पुन्हा एका महिलेचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. .दीपाली नीलेश पाटील (वय ४३, रा. अवंती लॅन्ड पार्क अपार्टमेंट, सिडको), किरण साळुंके (४६, रा. भगतसिंग चौक, पवननगर, सिडको) असे अटक केलेल्या तस्करांची नावे आहेत. इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गेल्या वर्षी एमडी प्रकरणात गुन्हे दाखल आहेत; परंतु वर्षभरापासून या गुन्ह्यातील मुख्य संशयित दीपाली पाटील व किरण साळुंके हे दोघेही फरारी होते. .अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या वरिष्ठ निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांना दोघेही संशयित शहरात आल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथक पवननगर येथे साळुंकेच्या घराजवळ श्वानपथकासह पोहोचले असता, त्यास पोलिसांची चाहूल लागली आणि तो पलायन करीत असताना पथकाने त्यास शिताफीने ताब्यात घेत बेड्या ठोकल्या. तर, संशयित दीपाली पाटील हीदेखील तिच्या राहत्या घरात असल्याचे समजताच पथकाने सापळा रचून ताब्यात घेत अटक केली..Petrol Bottle Sale Ban : बाटलीतील पेट्रोलला खरंच बंदी आहे का? पंपांवर बंदीचे लावलेले फलक काय कामाचे?.सराईत गुन्हेगार संशयित साळुंके याच्याविरुद्ध मुंबई नाका व ठाण्याच्या वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. दोघांना न्यायालयीन पोलिस कोठडी सुनावली आहे. वरिष्ठ निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांच्यासह सहायक निरीक्षक सचिन चौधरी, विशाल पाटील, सहायक उपनिरीक्षक रंजन बेंडाळे, देवकिसन गायकवाड, अंमलदार बाळासाहेब नांद्रे, चंद्रकांत बागडे, अर्चना भड, भारत डंबाळे, बळवंत कोल्हे, संतोष सौंदाणे, गणेश वडजे, योगेश सानप यांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.