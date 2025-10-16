नाशिक

Nashik Crime : वर्षभरापासून फरारी असलेल्या एमडी ड्रग्ज प्रकरणातील संशयितांना गुन्हे शाखेने ठोकल्या बेड्या

Nashik Police Arrest MD Drug Dealers : नाशिक शहरातील इंदिरानगर ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात फरारी असलेल्या दीपाली पाटील आणि किरण साळुंके यांना शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने सिडकोतून अटक केली.
नाशिक: इंदिरानगर हद्दीत गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातील डीलर संशयित महिलेसह एकाला सिडकोतून अटक करण्यात आली. शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने ही कारवाई केली असून, एमडी तस्करीत पुन्हा एका महिलेचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे.

