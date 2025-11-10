Nashik Crime : नाशिकमध्ये एमडीचा अड्डा! पुणे महामार्गावरील हॉटेलमध्ये छापा, सेवानिवृत्त पोलिसाच्या मुलासह तिघे गजाआड

नाशिक: काठे गल्ली सिग्नल परिसरात चार दिवसांपूर्वीच लाखोंचे एमडी (मॅफेड्रॉन)सह तस्करांना अटक केल्याची घटना घडलेली असताना, याच पुणे महामार्गावरील ‘हॉटेल नाशिक इन’मध्ये छापा टाकून शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एनडीपीएस) एमडीसह तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. यातील एक संशयित हा सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याचा पूत्र असल्याचे समोर आले आहे. .तपासात हॉटेल मालकाचाही समावेश निष्पन्न झाल्याने त्याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित तस्करांकडून सुमारे सव्वा दोन लाखांचे ३२ ग्रॅम एमडी हस्तगत करण्यात आला आहे. शोएब मुराद खान (वय ३९, रा. हॅपी कॉलनी, वडाळा), शेख मुस्तफा अफजल (वय १९, रा. खोडेनगर, नाशिक), मोफीज मुज्जमील खान (वय १९, रा. वडाळा चौक) अशी एमडी बाळगून असलेल्या संशयित तस्करांची नावे आहेत. संशयित तिघांकडून १ लाख ६० हजारांचे ३२ ग्रॅम एमडी आणि इतर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाला नाशिक-पुणे महामार्गावरील एका हॉटेलमध्ये एमडी या अमली पदार्थाची विक्री सुरू असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांनी अमली पदार्थ विरोधी पथकासह नाशिक रोड आणि उपनगर पोलिस ठाण्याच्या मदतीने पुणे महामार्गावरील हॉटेल द नाशिक इन याठिकाणी छापा टाकला. .संशयित हॉटेलमधील ३०५ या क्रमांकाच्या खोलीत होते. पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचून खोलीत प्रवेश करीत तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे झडती घेतली असता ३२ ग्रॅम एमडी हा अमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आला. यातील एक संशयित शोएब मुराद खान हा नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याचा पूत्र असल्याचेही निष्पन्न झाले. तर, दुसरा संशयित टपरीचालक असून, तिसरा कारच्या शोरूममध्ये कामाला होता. सध्या तिघेही बेरोजगार असून तिघेही नशेच्या आहारी गेले आहेत..पोलिसांनी ही कारवाई रविवारी (ता.९) पहाटेच्या सुमारास केली असून, १ लाख ६० हजारांच्या एमडीसह अन्य मुद्देमाल असा २ लाख २३ हजार ३८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. कारवाई पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्यासह अमली पदार्थविरोधी पथक आणि नाशिकरोड, उपनगर पोलिस ठाण्याच्या पथकांनी बजावली आहे. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..एमडी रॅकेट आता हॉटेल्समधूनकाही महिन्यांपूर्वी शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने मुंबई नाका परिसरातील एका हॉटेलवर छापा टाकला होत्या. त्याकारवाईत पोलिसांनी मोठ्याप्रमाणात एमडी जप्त करीत एका महिलेसह संशयितांना अटक करण्यात आली होती. शहरातील नामांकित हॉटेल्समधून एमडीचे रॅकेट चालविले जात असल्याची शक्यता या कारवाईमुळे बळावल्याने आणखी काही हॉटेल्समधून अशारीतीने रॅकेट चालविले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही..‘डोंगरी’ कनेक्शनकुख्यात गँगस्टर दाऊद इब्राहिमचा अड्डा असलेल्या मुंबईतल्या डोंगरीतून संशयित तिघांनी एमडी हा अमली पदार्थ आणल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. तिघेही नशेच्या आहारी गेले आहेत. त्यामुळे एमडीची नशा करण्यासह विक्रीचा नवीन उद्योग त्यांनी सुरू केला होता. यातून डोंगरी कनेक्शन समोर आले आहे..इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला.हॉटेलमालकाच्या नावावर खोलीहॉटेल नाशिक इनमधून तिघा एमडी तस्करांना अटक करण्यात आली. चौकशीमध्ये त्यांना हॉटेलमधील ज्या ३०५ क्रमांकाच्या खोलीमधून अटक करण्यात आले, ती खोली संशयित तिघांपैकी एकाच्या नावावर नव्हती. तर, हॉटेलचा मालक कपिल देशमुख याच्या नावावर ती बुक करण्यात आलेली. त्यामुळे या एमडी तस्करीमध्ये त्याचाही समावेश असण्याची शक्यता असून, त्याचेही नाव गुन्ह्यात नोंदविण्यात आलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.