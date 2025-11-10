नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये एमडीचा अड्डा! पुणे महामार्गावरील हॉटेलमध्ये छापा, सेवानिवृत्त पोलिसाच्या मुलासह तिघे गजाआड

Police Raid at Hotel Nashik Inn on Pune Highway : नाशिक-पुणे महामार्गावरील ‘हॉटेल नाशिक इन’मध्ये पोलिसांनी छापा टाकून एमडी अमली पदार्थासह तिघा तस्करांना अटक केली. पोलिसांच्या या कारवाईत निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मुलाचाही सहभाग उघड झाला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: काठे गल्ली सिग्नल परिसरात चार दिवसांपूर्वीच लाखोंचे एमडी (मॅफेड्रॉन)सह तस्करांना अटक केल्याची घटना घडलेली असताना, याच पुणे महामार्गावरील ‘हॉटेल नाशिक इन’मध्ये छापा टाकून शहर गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एनडीपीएस) एमडीसह तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. यातील एक संशयित हा सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्याचा पूत्र असल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
Crime News
Action
Drug
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com