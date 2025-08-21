Nashik News : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये डॉक्टरांची भरती; मानधनावर भरणार पदे

नाशिक: वैद्यकीय विभागात एकीकडे दर महिन्याला पदे रिक्त होत आहे. तर दुसरीकडे सिंहस्थ कुंभमेळा जवळ येत असताना नाशिकच्या वाढत्या लोकसंख्येसह कुंभमेळ्यासाठी वैद्यकीय विभागाने तज्ज्ञ डॉक्टरांसह आवश्यक पदे आता मानधनावर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. .शहरात महापालिकेचे पाच मोठे रुग्णालय व तीस शहरी आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यात १०५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची भर पडली आहे. तर शासनाचे २५ ‘आपला दवाखाना’ केंद्र सुरू केली जाणार आहे. आजच्या घडीला शहराची लोकसंख्या २५ लाखाच्यावर पोहोचली आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा पूर्ण ताकदीने पुरविता येत नाही. .महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या आस्थापनेवर ९३४ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ६०५ पदे रिक्त आहेत. सध्या ३२९ पदे कार्यरत आहे. त्यात वैद्यकीय विभागात विशेष तज्ज्ञांसह डॉक्टरांची सध्या १४२ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ७५ पदांचा समावेश आहे. वैद्यकीय विभागाला तज्ज्ञ डॉक्टरांसह ३४७ पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. .परंतु, आस्थापना खर्च अधिक असल्याने भरती झाली नाही. रुग्णांवर उपचारासाठी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेवून वैद्यकीय विभागाने तज्ञ डॉक्टरांसह महत्त्वाची पदे मानधनावर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. अशी माहिती वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. विजय देवकर यांनी दिली..Nashik News : नाशिकमध्ये ३१ ऑगस्टपर्यंत आयुष्मान कार्ड मोहीम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.अशी आहेत रिक्त पदेअस्थिरोगतज्ज्ञ (४), भूलतज्ज्ञ (९), वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) (७५), वैद्यकीय अधीक्षक (४), शल्यचिकित्सक (८), स्रीरोगतज्ज्ञ (१६), बालरोगतज्ज्ञ (१६), त्वचारोगतज्ज्ञ (३), क्ष-किरणतज्ज्ञ (४), मिश्रक (३३), वॉर्डबॉय (२०), परिचारिका (३०), एएनएम (१५९), आया (४८), मुख्य परिचारिका (१०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.