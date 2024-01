Nashik Khelo India Gold Medal: ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेत मेघाला ‘सुवर्ण’! एकाच घरात 3 ‘सुवर्ण’ पदक

मनमाड : चेन्नई येथे सुरु असलेल्या खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेत मनमाडच्या मेघा आहेरने आपल्या बहिण-भावाचा वारसा कायम राखत सुवर्ण कामगिरी केली.

मेघाच्या कुटुंबातील हे तिसरे खेलो इंडिया स्पर्धेतील पदक असून यापूर्वी वीणा व मुकुंद आहेर यांनी खेलो इंडियाचे पदक पटकावले होते. एकाच घरात तीन खेलो इंडिया स्पर्धेचे पदक असणारे ते महाराष्ट्रातील ते पहिले कुटुंब बनले आहे.