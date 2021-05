नाशिकला उद्या मुसळधार? गुजरात सीमेवरही मुसळधारेचा अंदाज

नाशिक : अरबी समुद्रातील चक्रीवादळामुळे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी गडगडाटासह पाऊस, तर सोमवारी (ता.१६) व मंगळवारी (ता. १७) सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता तसेच, नाशिक जिल्हा व गुजरातच्या तटवर्ती भागात याचा परिणाम होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. (meteorological department has forecast heavy rains in Nashik due to cyclone tauktae)

अरबी समुद्रातील ‘तौत्के’ या (tauktae cyclone) चक्रीवादळाच्या प्रभावाने महाराष्ट्र व गोवा किनारपट्टीवर ४० ते ६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. सोमवारी या वादळाच्या प्रभावाने महाराष्ट्र व गोवा किनारपट्टीवर ५० ते ७० किलोमीटर प्रतितास वेगाने, तर मंगळवारी महाराष्ट्र व गोवा किनारपट्टीवर ५० ते ६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. चक्रीवादळाच्या कालावधीत विजा चमकणार असल्याने या कालावधीत दक्षता घेण्याचे आवाहन जिल्हा यंत्रणेने केले आहे.

अशी घ्या काळजी…

* विजा चमकत असताना विजेची उपकरणे बंद ठेवावीत

* वीज चमकत असताना दूरध्वनी, भ्रमणध्वनीचा वापर टाळावा

* विजा चमकत असताना नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये

* घराबाहेर असल्यास सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा

* विजेच्या खांबांपासून लांब राहावे. झाडाखाली आश्रयाने थांबू नये

