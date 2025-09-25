नाशिक

Nashik News : नाशिकचा विस्तार आता सुनियोजित होणार! 'एनएमआरडीए' च्या विकास आराखड्यामुळे २७५ गावांचा कायापालट

Background of NMRDA and Its Delay : नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) आपल्या हद्दीतील २७५ गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी इरादा जाहीर केला आहे. या विकास आराखड्यात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण केंद्रांसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाणार आहे.
नाशिक: महापालिका हद्दीलगतच्या ३०-३५ किलोमीटरच्या हद्दीत वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला आहे. त्यानुसार सहा महिने ते एक वर्षात आराखडा तयार होऊन एनएमआरडीए हद्दीत पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच महसूलवाढ व सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या नावाखाली वाढणाऱ्या बकालपणालादेखील ब्रेक लागणार आहे.

