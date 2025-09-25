Nashik News : नाशिकचा विस्तार आता सुनियोजित होणार! 'एनएमआरडीए' च्या विकास आराखड्यामुळे २७५ गावांचा कायापालट

नाशिक: महापालिका हद्दीलगतच्या ३०-३५ किलोमीटरच्या हद्दीत वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला आहे. त्यानुसार सहा महिने ते एक वर्षात आराखडा तयार होऊन एनएमआरडीए हद्दीत पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच महसूलवाढ व सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या नावाखाली वाढणाऱ्या बकालपणालादेखील ब्रेक लागणार आहे..नाशिक शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असल्याने व भविष्यात शहरावरचा नागरी पायाभूत सुविधांचा वाढता ताण लक्षात घेऊन मुंबई, पुण्याच्या धर्तीवर मार्च २०१७ मध्ये नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) मंजुरी देण्यात आली. नियमानुसार प्राधिकरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत विकास आराखडा मंजुरी करणे अपेक्षित आहे. परंतु कोरोना लाट, निवडणुका या कारणांमुळे एनएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार झाला नाही. .सहा महिन्यांपूर्वी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मंजुरी व मुदतवाढ शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून मिळविण्यात आली. त्यानुसार आता विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. इराद्यात ‘एनएमआरडीए’मध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांच्या हद्दी निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार सहा महिन्यात विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, पावसाळा लक्षात घेऊन नव्याने मुदतवाढ घेऊन वर्षभरात विकास आराखडा अपेक्षित राहणार आहे..विकास आराखड्याची आवश्यकता का?शहरात वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन बाह्यवळण रस्त्याला मान्यता मिळाली आहे. समृद्धी व सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग तसेच वाढवण बंदर ते इगतपुरी येथे समृद्धी महामार्गाला भरविहीर येथे जोडणारा ११८ किलोमीटर महामार्ग, आयटी पार्क, ड्रायपोर्ट, लॉजिस्टीक पार्क यामुळे वाहतुकीसह एनएमआरडीएच्या क्षेत्रात नागरीकरण वाढणार आहे. त्यामुळे सुनियोजित विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे..काय होईल ?सर्वेक्षणात रस्ते, बांधीव मिळकती, झाडे, नैसर्गिक स्रोत, औद्योगिक वसाहत, रहिवासी क्षेत्र, वाहतुकीची साधने आराखड्यावर येतील त्यानुसार नियोजन केले जाईल. एनएमआरडीए मध्ये समाविष्ट गावांच्या क्षमता, कमकुवतपणा, संधी याचा अभ्यास करून नियोजन करणे सोपे होईल..२७५ गावांचा समावेशनाशिक महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात ‘एनएमआरडीए’मध्ये २७५ गावांचा समावेश आहे. नाशिक झपाट्याने वाढत असून, सेकंड होम म्हणून घोटी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या भागामध्ये घरे बांधणीकडे अधिक कल दिसून येत आहे. वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन यापूर्वी रस्ता रुंदीकरणात नवीन बदल करण्यात आले आहे. त्यात १५ मीटरचे ग्रामीण रस्ते १८ मीटर करण्यात आले. इतर जिल्हा मार्ग १८ मीटरचे २४ मीटर तर प्रमुख जिल्हा मार्ग २४ मीटरचे तीस मीटर करण्यात आले आहे. एनएमआरडीएकडे निधी नसल्याने शासकीय जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत..हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदतक्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ठेवण्यात आला असून, त्यावर हरकत घेण्यासाठी साठ दिवसांची मुदत आहे. एनएमआरडीएतर्फे झेनोलिथ जिओ सर्व्हिसेस, पुणे या मक्तेदार कंपनीकडे नकाशा तयार करण्याचे काम दिले आहे. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे..मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी‘एनएमआरडीए’ मध्ये समाविष्ट २७५ गावांमध्ये २२३० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा महापालिकेप्रमाणेच स्वतंत्र विकास आराखडा तयार होईल. स्वतंत्र आराखडा तयार झाल्यास रस्ते, खेळाची मैदाने, उद्याने, शाळा, रुग्णालये यासाठी जमिनींवर आरक्षण टाकले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते शहराच्या रिंगरोड व मुख्य रस्त्यांना जोडले जातील. जेणेकरून कनेक्टिव्हिटी वाढण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होईल. गावांमध्ये स्वच्छ पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी होईल..Smart Travel Tips: प्रवास करताना व्हा स्मार्ट! डिजिटल व्यवहार, रोख रक्कम आणि सुरक्षिततेचा करा असा 'पक्का प्लॅन'.एनएमआरडीए हद्दीतील अस्तित्वातील जमीन नकाशा व हद्द निश्चितीसाठी इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सहा महिने ते वर्षभरात सर्वेक्षण करून विकास आराखडा तयार केला जाईल. त्यासाठी एजन्सी नियुक्ती करण्यात आली आहे.- जयश्रीराणी सुर्वे, नियोजनकार, एनएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.