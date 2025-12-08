नाशिक

Agricultural News : मनरेगातून शेतकऱ्यांना 'सिल्क'चा आधार! नाशिक जिल्ह्यात ६२५ एकरवर तुती लागवड; ५५० आदिवासी शेतकरी रेशीम शेतीतून मालामाल

Mulberry Plantation Under MGNREGA Boosts Sericulture in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यातील शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) तुतीची लागवड करून रेशीम शेतीतून कोशाचे उत्पादन घेत आहेत, ज्यामुळे त्यांना हक्काचे व चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळत आहे.
Silk Production

Silk Production

sakal 

गौरव जोशी
Updated on

नाशिक: शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आदिवासी तालुक्यातील शेतकरी तुती लागवडीतून रेशीम शेती करीत आहेत. त्यातून हक्काचे उत्पादन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ती वरदान ठरते. जिल्ह्यात आजमितीस ६२५ एकरवर तुतीची लागवड केली गेली असून, त्यातून ५५० शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
agriculture
economy
Monsoon
Employment
Development
MGNREGA
schemes
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com