Agricultural News : मनरेगातून शेतकऱ्यांना 'सिल्क'चा आधार! नाशिक जिल्ह्यात ६२५ एकरवर तुती लागवड; ५५० आदिवासी शेतकरी रेशीम शेतीतून मालामाल

नाशिक: शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आदिवासी तालुक्यातील शेतकरी तुती लागवडीतून रेशीम शेती करीत आहेत. त्यातून हक्काचे उत्पादन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ती वरदान ठरते. जिल्ह्यात आजमितीस ६२५ एकरवर तुतीची लागवड केली गेली असून, त्यातून ५५० शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे..अस्मानी व सुल्तानी संकटामुळे गेल्या वर्षापासून शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. वारंवारच्या संकटांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, कुटुंबाचा चरितार्थ कसा चालवायचा, असा प्रश्न त्याच्यापुढे उभा ठाकला आहे. पण, याच काळात शासनाची तुती लागवड योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मनरेगा विभाग, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा रेशीम कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येते..जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत योजनेचा प्रचार- प्रसार करण्यात येत आहे. परंतु, आदिवासी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची योजनेला अधिक पसंती मिळते. जिल्ह्यात यंदा आतापर्यंत ५५० शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. या माध्यमातून ६२५ एकरवर तुतीची लागवड करण्यात आली. शेतकऱ्यांना रेशीम अंडीपुजाचा पुरवठा करण्यात येतो. साधारणत: ३० दिवस अंड्यांची काळजी घेतल्यावर त्यातून निर्माण होणाऱ्या कोशातून शुद्ध रेशीमची निर्मिती होत असते. या रेशीम कोशाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होत आहे..हक्काची बाजारपेठशेतकऱ्यांना तुती लागवडीपासून रेशीम उत्पादनासाठी अंडी उपलब्ध करून देण्यात येतात. जिल्हा रेशीम कार्यालय त्यासाठी ७५ टक्के अनुदानावर हे साहित्य पुरविते. जिल्ह्यात २०२४-२५ या वर्षात ३०० शेतकऱ्यांनी ३५० एकरवर एक लाख ३० हजार अंडीपूज करीत ६४ टन कोश उत्पादन घेतले..एक एकरमधून साधारणत: ६० हजार ते दीड लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळते. उत्पादित कोशाला जालना बाजारपेठेत मागणी आहे. तसेच, येवल्यात पैठणी उत्पादनासाठी आवश्यक रेशीमही उपलब्ध होते. नाशिकच्या एका शेतकऱ्याने नुकतेच जालना येथे १६३ किलो रेशीम कोशाच्या विक्रीतून एक लाख सात हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळविले..६५ लाखांचे अनुदान थकीतजिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या सिल्क समग्र-२ योजनेंतर्गत ६० शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. या शेतकऱ्यांना राज्यस्तरावरून अनुदानाचा लाभ येणे बाकी आहे. तब्बल ६५ लाख ८१ हजार १२० रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. त्यासाठी स्थानिक स्तरावरून पाठपुरावा केला जातो. हे अनुदान वेळेत प्राप्त झाल्यास अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे..