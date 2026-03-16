Nashik Mhada Scam : म्हाडाच्या ४९ प्रकल्पांमध्ये नियमांना बसवलं धाब्यावर, बांधकाम व्यावसायिकांची धरपकड; ८ ते १० जणांना घेतलं ताब्यात

नाशिक: शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याच्या नियमाला फाटा देत 'म्हाडा'ची फसवणूक केल्याप्रकरणी रविवारी (ता. १५) रात्री शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची धरपकड करण्यात आल्याचे समजते. आठ ते दहा जणांना पोलिसांनी रात्री उशिरा ताब्यात घेतले असून, रात्री उशिरापर्यंत कारवाई सुरू असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. .शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याच्या आधारावर बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात भूमिअभिलेख कार्यालयाने सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण अधिक उजेडात आले आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत १९४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्याने शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे..सरकारवाडा पोलिसांनी संशयितांना चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्या असताना त्यांनी नोटिसांना जुमानले नाही. त्यामुळे, आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या सूचनेनुसार रविवारी (ता. १५) रात्री शहर पोलिसांच्या १० ते १२ पथकांनी गुन्हे दाखल असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या घरावर छापे टाकले. यात आठ ते दहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, रात्री उशिरापर्यंत अटकेची प्रक्रिया सुरू होती. .ताब्यात घेतलेल्यांची नावे मात्र समजू शकलेली नाहीत. पोलिसांच्या या कारवाईने शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे मात्र दणाणले आहे. गुन्हा दाखल असलेल्या १९४ जणांमध्ये काही शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. संशयितांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत सह्या घेतल्याचे तपासातून समोर येते आहे..२०१३ ते २४ या कालावधीत ४९ गृहप्रकल्पांत म्हाडाच्या सर्वसमावेश गृहनिर्माण योजनेच्या नियमांना बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांवर परवडणाऱ्या दरात घरांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. साधारणत: एक लाख ९३ हजार ३८४ चौरस मीटरचे हे क्षेत्र असून, त्यातून अंदाजे दीडशे कोटींचा प्राथमिक घोटाळा असल्याचा अंदाज आहे.