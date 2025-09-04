Mhada House Lottery: नाशिककरांसाठी खुशखबर! म्हाडाच्या घरांची सोडत; 'असा' करा अर्ज

नाशिक : शहरात घरांच्या वाढत्या किमती पाहता सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेकजण म्हाडा आणि सिडकोकडून निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीची वाट पाहत असतात. अशातच आता नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ४७८ सदनिकांच्या विक्रीसाठी सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ही सोडत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते ‘गो-लाईव्ह’ कार्यक्रमातून जाहीर करण्यात आली. या सोडतीत गंगापूर, देवळाली, पाथर्डी, म्हसरुळ, नाशिक व आगर टाकळी शिवार या विविध प्रकल्पांतील घरे उपलब्ध होणार आहेत. सर्व घरे अल्प उत्पन्न गटातील अर्जदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत..Water Supply Cut: ठाणे जिल्ह्यात ६ तास पाणी पुरवठा बंद, कधी आणि कुठे? .या सोडतीसाठी अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा ३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत करता येणार असून अनामत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ४ ऑक्टोबर २०२५ आहे. १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्वीकृत अर्जांची अंतिम यादी जाहीर केली जाईल. सोडत प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक व संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे म्हाडा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. इच्छुक अर्जदारांनी फक्त म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा म्हाडा लॉटरी ॲपद्वारेच अर्ज करावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..पुण्यात साडेचार हजार घरांची सोडतमहाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण पुणे (म्हाडा) वतीने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांमध्येही म्हाडाच्या घरांची लॉटरी काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. येत्या पंधरा दिवसात ही सोडत निघणार असून चाकण आणि नेरे परिसरामध्ये नवीन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे, असे म्हाडाचे पुणे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी म्हटले..Mumbai News: 'या' प्रकल्पबाधितांना मिळणार हक्काचं घर, महापालिकेचे नवं धोरण जाहीर; काय आहे योजना? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.