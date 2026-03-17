Nashik Mhada Scam : बनावट सही-शिक्के अन कागदपत्रांची फेरफार; नाशिक म्हाडा घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार गजाआड

नाशिक: म्हाडाच्या फसवणूक प्रकरणात नाशिक शहर पोलिसांनी पहिली मोठी कारवाई करीत एका बांधकाम व्यावसायिकाला अटक केली. 'हॅप्पी होम डेव्हलपर्स'चा संचालक दिनेश कन्हैयालाल ऊर्फ सोनू मनवाणी याला सोमवारी (ता. १६) पहाटे अटक करण्यात आली. दोन आठवड्यांपासून चर्चेत असलेल्या या घोटाळ्यातील ही पहिलीच मोठी कारवाई असून, कारवाईच्या भीतीने अनेक बांधकाम व्यावसायिक फरारी झाले आहेत. दरम्यान, मनवाणीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे..'म्हाडा'च्या जमिनींवरील आरक्षणात बनावटगिरी झाल्याच्या प्रकरणाचा पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. संशयितांना ताब्यात घेण्यासाठी रविवारी (ता. १५) रात्री उशिरापर्यंत सात ते आठ जणांची चौकशी केली. त्यानंतर सरकारवाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या पथकाने सोमवारी पहाटे मनवाणीला अटक केली. मनवाणी व त्याचा भाऊ विनोद मनवाणी हे 'हॅप्पी होम डेव्हलपर्स'चे संचालक असून, या प्रकल्पातील इतर भागीदारांवरही अटकेची शक्यता आहे. पोलिसांच्या कारवाईनंतर अनेक बांधकाम व्यावसायिक शहरातून पसार झाल्याची चर्चा आहे..तपासाच्या कक्षेत २९५ जणया प्रकरणात ४९ प्रकल्पांचा तपास सुरू असून, मूळ १०४ जमीन मालकांसह ९३ असे एकूण २९५ विकसक, बांधकाम व्यावसायिक व सध्याचे मालक तपासाच्या कक्षेत आले आहेत. घोटाळ्यातील संशयितांचा शोध घेण्यासाठी गुन्हे शाखेची विशेष पथके काम करीत आहेत..दस्तावेजांची बनवेगिरीगंगापूर शिवारातील सर्व्हे क्रमांक ७०/१/१ ते ५ या जमिनीच्या दस्तावेजांमध्ये फेरफार करण्यात आलेले आहेत. विशेषत: संशयित बांधकाम व्यावसायिक सोनू मनवाणी याने बनावट दस्तावेज बनविल्याप्रकरणीच मनवाणी यास पोलिसांनी अटक केली. जमीन व्यवहारात बनावट स्वाक्षऱ्या व शिक्के तयार करून प्लॉटची फोड केल्याचे बोलले जाते. मनवाणीचा भाऊ विनोद याच्यासह भागीदारांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एका माजी नगरसेवकाचीही चौकशी केल्याचे समजते..सोमवारी रात्रीही छापासत्रसदरील गुन्ह्याची व्याप्ती पाहता, सरकारवाडा पोलिसांकडून हा गुन्हा शहर गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. रविवारी (ता. १५) रात्री शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या घरावर छापे टाकत चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. या प्रकरणात सोनू मनवाणी यास मध्यरात्री ताब्यात घेत अटक करण्यात आली. सोमवारी (ता. १६) रात्रीही गुन्हे शाखेच्या पथकांनी आणखी काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या घरावर छापेमारी केली. यात आठ ते दहा जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.