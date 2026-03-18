Nashik Mhada Scam : भाजप नेत्यासह १९७ जणांवर अटकेची टांगती तलवार; नाशिकमधील गृहनिर्माण घोटाळ्याचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे

नाशिक: म्हाडा फसवणूक प्रकरणात शहर पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दिनेश ऊर्फ सोनू मनवानीला अटक केल्याने या गुन्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिकांसह लागेबांधे असलेल्या राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठी गुन्हे दाखल असलेल्या १९४ पैकी बहुतांशी संशयितांनी जिल्हा न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली आहे. अटकेच्या भीतीने शहरातून पसार झालेल्या सुमारे २५ ते ३० संशयितांनी मंगळवारी (ता. १७) जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. त्यावर लवकरच सुनावणीची शक्यता आहे, यामुळे पोलिस याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. .शहरातील गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बड्या विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणालाच फाट्यावर मारत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. यात बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसह राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे. पोलिस आयुक्तांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत कारवाईच्या सूचना केल्या. .त्यानुसार, गेल्या रविवारी (ता. १५) शहर गुन्हे शाखा व सरकारवाडा पोलिसांच्या पथकांनी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह काही राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतले. यात हॅपी होम डेव्हलपर्सचा संचालक दिनेश ऊर्फ सोनू मनवानी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर सोमवारी (ता. १६) पहाटे अटक केली. मनवानीच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी (ता. १८) संपत असून, पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..मनवानीच्या अटकेने गुन्ह्यातील संशयितांचे धाबे दणाणले आहे. बहुतांशी संशयितांनी शहरातून पलायन केले आहे. कन्हय्यालाल मनवानी, विनोद मनवानी, विक्रम कपाडिया, राहुल लुणावत आणि शाह परिवारातील सदस्यांसह सुमारे ४० पेक्षा अधिक संशयितांनी अटक टाळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. एकाच गुन्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल होत असल्याने या प्रकरणात न्यायालयाकडूनही लवकरच सुनावणी होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे नाशिककरांचे लक्ष याकडे लागून आहे..तपास गुन्हे शाखेकडे वर्गया गुन्ह्याकडे गांभीर्याने पाहता पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी हा गुन्हा सरकारवाडा पोलिसांकडून शहर गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे. त्यानुसार शहर गुन्हे शाखा युनिट एक या गुन्ह्याचा तपास करणार आहे. या गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे सरकारवाडा पोलिसांकडून युनिट एककडे येताच, त्यांची पडताळणी होऊन तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यात एकूण ४९ प्रकल्पांच्या जमिनींचे १०४ मूळमालक आणि ९३ संशयित अशा एकूण १९७ जणांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. यात भाजपचे माजी नगरसेवक तथा माजी स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्यासह अनेक नामांकित विकासकांचाही समावेश आहे..काय आहे नेमके प्रकरण?भूमिअभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन चंद्रकांत काजळे यांच्या फिर्यादीनुसार, शासनाच्या २०१३ च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणात, ज्या जमिनीचे क्षेत्रफळ चार हजार चौरसमीटरपेक्षा जास्त असेल, त्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के जागा म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमधील विकासक, जमीनमालकांनी बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे म्हाडा, महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसह राजकीय नेते, जमीनमालक अशा सुमारे १९७ संशयितांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी अधिवेशनातही मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याने हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांनीही गांभीर्याने घेतले आहे.