Crime News : पोलिसांना शिवीगाळ आणि मारहाण; नाशिकमध्ये तिघांना एक वर्षाचा तुरुंगवास!

Court Verdict Against Mhasrul Offenders: आरडाओरड करीत पोलिसांना शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एक वर्षांचा कारावास व प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात आरडाओरड करीत पोलिसांना शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एक वर्षांचा कारावास व प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

