Crime News : पोलिसांना शिवीगाळ आणि मारहाण; नाशिकमध्ये तिघांना एक वर्षाचा तुरुंगवास!

नाशिक: म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात आरडाओरड करीत पोलिसांना शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एक वर्षांचा कारावास व प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. .वैशाली मनोहर गवारे (वय ३२), वैभव दिलीप गवारे (वय १९), मनोहर उत्तम गवारे (वय ३८, सर्व रा. स्नेहनगर, म्हसरूळ) अशी शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी सव्वा चारच्या सुमारास तिघेही म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी आले होते. ठाणे अंमलदार कक्षात ते मोठमोठ्याने आरडाओरड करीत होते..त्यावेळी अंमलदारांनी त्यांना शांत राहण्यास सांगितले असता, पोलिस अंमलदार सुनील चव्हाण यांना वैशाली गवारे हिने गालावर हाताच्या चापटीने मारले तर, फिर्यादी महिला पोलिस अंमलदार प्रिया दारासिंग मोरे यांच्या शर्टची कॉलर फाडली. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक मनोज शिंदे यांनी केला. आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करून दोषारोपपत्र जिल्हा न्यायालयात सादर केले..सदर खटल्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्या. आर. एन. पांढरे यांच्यासमोर झाली. फिर्यादी, साक्षीदार, पंच यांनी दिलेली साक्ष व परिस्थितीजन्य पुराव्यास अनुसरून आरोपींना न्यायालयाने प्रत्येकी एका वर्षाचा साधा कारावास व प्रत्येकी पाचशे रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता भानुप्रिया पेटकर यांनी कामकाज पाहिले. सहायक पोलिस उपनिरीक्षक मधुकर पिंगळे, अंमलदार विक्रांत नागरे व कोर्ट अंमलदार रंजना गायकवाड यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून पाठपुरावा केला.