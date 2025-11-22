नाशिक

CET Exam : मार्च ते मे दरम्‍यान परीक्षा! इंजिनिअरिंग, फार्मसीसह विविध सीईटी परीक्षांच्या संभाव्य तारखा जाणून घ्या

CET Cell Releases Tentative Schedule for 2026–27 : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सीईटी सेलने संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) आणि एमबीए सीईटी (MBA CET) या परीक्षा विद्यार्थ्यांना दोन वेळा देण्याची संधी मिळणार आहे.
CET Exam

CET Exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी नियोजित सीईटी परीक्षांचे संभाव्‍य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सीईटी सेलतर्फे शुक्रवारी (ता. २१) यासंदर्भात सूचनापत्र जारी केले. त्‍यानुसार मार्च ते मेदरम्‍यान टप्प्‍याटप्प्‍याने अभ्यासक्रमनिहाय सीईटी परीक्षा घेतल्‍या जातील. यंदा प्रथमच एमएचटी-सीईटी आणि एमबीए या शिक्षणक्रमासाठी प्रवेशोच्‍छुक विद्यार्थ्यांना सीईटीच्‍या दोन संधी उपलब्‍ध असतील.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
education
student
Pharmacy
CET
MBA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com