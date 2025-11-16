Nashik Crime : शहरातील सुरक्षा पुन्हा धोक्यात! वाहनांवरील हल्ल्यांनी नाशिककरांना धक्का; दोन संशयित ताब्यात

सातपूर/ नवीन नाशिक: शहरातील दोन वेगवेगळ्या भागांत मध्यरात्री वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यांनी धक्का बसला आहे. जुने नाशिक येथील नानावली भागात दोघा संशयितांनी अमली पदार्थांच्या नशेत तीन वाहनांची दगडफेक करून तोडफोड केली, तर सातपूरमधील कातकाडेनगर येथे एका संशयिताने सलग चार दुचाकींना आग लावल्याची घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली. भद्रकाली आणि सातपूर पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांत संबंधित संशयितांना ताब्यात घेतले असून चौकशी सुरू आहे..जुन्या नाशिकातील घटनेत प्रथमेश रवींद्र अवसरकर (वय २४, रा. संत नामदेव पथ, विठ्ठल मंदिर, काजीपुरा) आणि शुभम कोंडीराम हरगावकर (वय २०, रा. भगवती नगर नानावली) या दोघांनी मध्यरात्री नानावली भागात वाहनांची तोडफोड केली. तक्रारदार जित टाक आपल्या चारचाकी (एमएच २० एजी ८९९१) घेऊन जात असताना दोघेही रस्त्यात अडथळा करून उभे होते. हॉर्न दिल्याचा राग येत त्यांनी तक्रारदारास शिवीगाळ करत दगड फेकला. दगड थेट वाहनावर आदळून काच फुटली. .त्यानंतर त्यांनी पुन्हा दगडफेक करत हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदार बाजूला झाल्यावर आरोपींनी आवेश शेख यांच्या टेम्पोला (एमएच १५ ईजी ४४८०) व हुसेन खान यांच्या मालवाहू रिक्षाला (एमएच १५ एजी ९११२) लक्ष्य करून तोडफोड केली. तीनही वाहनांच्या काचा फोडून मोठे नुकसान करण्यात आले. सकाळी मालकांना तोडफोडीची माहिती मिळताच तक्रार दाखल करण्यात आली. भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने अवघ्या काही तासांत दोघांना ताब्यात घेतले..दरम्यान, सातपूरच्या कातकाडेनगर भागातही अशाच स्वरूपाची गंभीर घटना घडली. मातोश्री गॅरेजच्या बाहेर दुरुस्तीसाठी ठेवलेल्या चार दुचाकी एका युवकाने मध्यरात्रीनंतर पेटवून दिल्या. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज तांबे, अरुण घुगे, नाना वाघ, रवींद्र देवरे, किरण कोठावदे आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली..पोलिस हवालदार दीपक खरपाडे आणि अंमलदार तुषार देसले यांनी पंचनामा करत तपास सुरू केला. परिसरातील नागरिकांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांना निवेदन देत संबंधित संशयितावर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या केल्या. दोन्ही घटनांमुळे शहरातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..हुंड्यासाठी लेकीचा बळी, सासरच्यांविरोधात वडिलांची कोर्टात धाव; पण २ वर्षांनी सापडली जिवंत.संशयित मनोरुग्ण?सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी मच्छिंद्र उर्फ पप्पू गरुड याला ताब्यात घेतले. तो मनोरुग्ण असल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांनी केला. यापूर्वीही त्याने मुलां-मुलींची छेड काढणे, विचित्र कृत्ये करणे यांसारखी कृत्ये केल्याची माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.