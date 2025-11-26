Nashik News : सावधान! 'जीच अनलॉक' पनीर नाही; भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएचे विक्रेत्यांना कडक निर्देश

किरण कवडे- नाशिक: दुधापासून तयार होणारे पनीर पाहिले, की आपल्याला त्यापासून बनविण्यात येणारे चमचमीत पदार्थ आठवतात. पण, बाजारात एकदम पनीरसारखे दिसणारे ‘जीच अनलॉक’ विक्री होते. त्याला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने बंदी घातली आहे. या विभागाने भेसळयुक्त दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांविषयी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या तब्बल ४०१ कारवायांमधून ही बाब निदर्शनास आली..दर वर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय दूध दिन म्हणून साजरा होतो. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ७५ लाख असून, त्यापैकी २५ लाख नागरिक नाशिक शहरात राहतात. शहरातील नागरिकांसाठी दोन लाख लिटर दूध आवश्यक आहे; तर जिल्ह्यासाठी सहा ते सात लाख लिटर आवश्यकता भासते. यात संकरित गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या यांपासून दूध संकलित केले जाते. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुधाला प्राधान्य दिले जाते. .सहकार व खासगी क्षेत्रातील कंपन्या या दुधाचे संकलन करतात. तसेच, पॅकिंग करून त्यांची शहरात विक्री होते. याशिवाय, ठोक विक्री म्हणजेच स्वत: दूध संकलित करून त्याची लागलीच विक्री करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय दूध भुकटी बनविण्यासाठी दीड लाख लिटर दुधाचा वापर केला जातो. दुधापासून वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात. त्यात भेसळ करून विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वाधिक लोकप्रिय पनीरच्या नावाखाली ‘जीच अनलॉक’ या तेलापासून बनविलेल्या पदार्थाची विक्री होते. त्याच्या विक्रीवर बंदी नाही; पण पनीरच्या नावाने त्याची विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे..दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्यांचे पालन झाले नाही, तर या विभागाकडून कारवाई केली जाते. दुधात पाणी व इतर पदार्थांची भेसळ होते. त्यांची तपासणी करून विभागाने कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्यांच्यावर विभागाने दंडात्मक केलेल्या कारवाईची एकूण रक्कम मिळाली नाही. मात्र, तपासणी केलेल्या नमुन्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तींविरोधात ठोस कारवाई प्रस्तावित केली. यातील काही प्रकरणे थेट न्यायालयात दाखल आहेत; तर काहींचा परवाना निलंबित करून या विभागाने जिल्ह्यातील ४०१ उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे सहायक प्रशासन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे..Pune News : भटक्या १५ श्वानांना बसविली स्मार्ट चिप, दीड महिन्याने होणार पडताळणी; पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प.दिवाळीत तुपातील भेसळ उघडअन्न व औषध प्रशासनाने दिवाळीच्या काळातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची तपासणी केली. यात गुजरातहून आलेल्या ‘मिठाई’वर त्यांचे विशेष लक्ष होते. मात्र, गुजरातमध्ये मावा व खव्यापासून तयार केलेल्या मिठाईच्या विक्रीला परवानगी आहे. महाराष्ट्रात या पदार्थ्यांना बंदी असल्याचे सांगितले जाते. यातून विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच, दिवाळीच्या काळात या विभागाला भेसळयुक्त तूप मोठ्या प्रमाणात आढळले. त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.