Nashik News : सावधान! 'जीच अनलॉक' पनीर नाही; भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएचे विक्रेत्यांना कडक निर्देश

Nashik Milk Adulteration, Dairy Products, FSSAI Action : नाशिकमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मागील दोन वर्षांत ४०१ उत्पादकांवर कारवाई केली आहे, ज्यात पनीरच्या नावाखाली 'जीच अनलॉक' विक्री करण्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
किरण कवडे- नाशिक: दुधापासून तयार होणारे पनीर पाहिले, की आपल्याला त्यापासून बनविण्यात येणारे चमचमीत पदार्थ आठवतात. पण, बाजारात एकदम पनीरसारखे दिसणारे ‘जीच अनलॉक’ विक्री होते. त्याला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने बंदी घातली आहे. या विभागाने भेसळयुक्त दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांविषयी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या तब्बल ४०१ कारवायांमधून ही बाब निदर्शनास आली.

