Milk Price Drop : दिवाळीची सांगता होताच नाशिकमध्ये दुधाचे दर कोसळले; नागरिकांना दिलासा, म्हशीचे दूध थेट ₹६५-७० वर

Sharp Decline in Milk Prices After Diwali Festivities : दिवाळी संपताच नाशिकमध्ये दुधाच्या दरात ३० ते ३५ रुपयांची मोठी घट झाली आहे. उत्सव काळातील वाढलेली मागणी कमी झाल्याने म्हशीचे दूध आता ६५ ते ७० रुपये लिटर दराने विकले जात आहे.
जुने नाशिक: दिवाळी पर्वाची सांगता होताच दुधाच्या दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सुमारे ३० ते ३५ प्रतिलिटर दरात घट झाली आहे. १०० रुपये प्रतिलिटर विक्री होणारे म्हशीचे दूध ६५ ते ७० रुपयांवर विक्री होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

