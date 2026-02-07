नाशिक

Nashik Mini Saras Exhibition : नाशिकमध्ये 'मिनी सरस'चा थाट; ग्रामीण भगिनींच्या कलागुणांना मिळाली जागतिक बाजारपेठ!

Mini Saras Exhibition Opens New Urban Market for Rural Women : नाशिकमधील डोंगरे वसतिगृह मैदानावर आयोजित मिनी सरस प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व मान्यवर; महिला स्वयंसहायता समूहांनी उत्पादित वस्तूंचे स्टॉल्स परिसरात उभारण्यात आले आहेत.
Mini Saras Exhibition

Mini Saras Exhibition

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती उमेद अभियानांतर्गत मिनी सरस प्रदर्शनातून महिला स्वयंसहायता समूहांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तू व खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी शहरी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यातून महिला उद्योजकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

