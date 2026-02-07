Nashik Mini Saras Exhibition : नाशिकमध्ये 'मिनी सरस'चा थाट; ग्रामीण भगिनींच्या कलागुणांना मिळाली जागतिक बाजारपेठ!

नाशिक: राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती उमेद अभियानांतर्गत मिनी सरस प्रदर्शनातून महिला स्वयंसहायता समूहांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तू व खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी शहरी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यातून महिला उद्योजकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. .जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा परिषदेने डोंगरे वसतिगृह मैदानावर आयोजित सरस वस्तू विक्री व प्रदर्शन उद्घाटनप्रसंगी शुक्रवारी (ता. ६) मंत्री महाजन बोलत होते. या वेळी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, अपर आयुक्त (महसूल) रवींद्र पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..मंत्री महाजन म्हणाले, की हे प्रदर्शन जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेल्या गुणवत्तापूर्ण वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. ग्राहकांना थेट उत्पादकांकडून दर्जेदार वस्तू खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री झिरवाळ म्हणाले, की अन्न पदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीमुळे आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतात; परंतु बचतगटातील उत्पादनातून निर्भेळ खाद्यपदार्थ मिळणाची शाश्वती असल्याने येणाऱ्या काळात या उत्पादनांना महत्त्व प्राप्त होईल..सात लाख ८८ हजार लखपती दीदींचे उद्दिष्टनाशिक विभागात सव्वा लाख समूहातून जवळपास ५० ते ६० लाख व्यक्ती या अभियानातून पाच जिल्ह्यांत जोडल्या गेल्या. विभागात जवळपास सात लाख ८८ हजार लखपती दीदींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत साडेपाच लाख उद्दिष्टपूर्ती झाली. या उपक्रमांना त्यांचे ब्रँडिंग करणे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे हे खूप महत्त्वाचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत होत असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले..प्रदर्शनात १८५ स्टॉलग्रामीण भागातील स्वयंसहायता समूहातील महिलांकडून उत्पादित वस्तू व साहित्य विक्रीसाठी १४५ स्टॉल, तसेच खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी ४० स्टॉल अशा एकूण १८५ स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात उमेद अभियानांतर्गत एकूण ३१ हजार ७८५ महिला स्वयंसहायता समूह कार्यरत असून, त्याद्वारे तीन लाख चार हजार ५८३ कुटुंबे या अभियानाशी जोडली गेली..महिला स्वयंसहायता समूहांच्या आर्थिक बळकटीसाठी शासनाने फिरता निधी रुपये १५ हजारांवरून रुपये ३० हजार इतका वाढविला आहे. नाशिक जिल्ह्यात आजपर्यंत २६ हजार ४३७ समूहांना ३९ कोटी ६५ लाख रुपयांचा फिरता निधी वितरित करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सांगितले. प्रतिभा संगमनेरे यांनी आभार मानले..एकल महिला उद्योजक, बँक सखींचा सत्कारप्रतिभा केदा निकम (एकल महिला), कौळाणे, ता. मालेगावविजया एकनाथ सहाणे (एकल महिला), हिवरे गाव, ता. सिन्नरअर्चना मनीष खराडे (एकल महिला), पारेगाव, ता. येवलाधनश्री सतीश परदेशी (एकल महिला), कळवण तालुकास्वाती महेंद्र महानुभाव (बँक सखी), हिरापूर, ता. चांदवडसलमा आसिफ शेख (बँक सखी), पाटोदा, ता. येवलासाधना नामदेव कांडळकर (बी. सी. सखी), खडकजांब,ता. चांदवड अनुसया रवींद्र काळे (पशू सखी), वाखारी गाव, ता. देवळा.पिक-अप व्हॅनचे वितरण (ता. सिन्नर)एकता प्रभाग संघ (नायगाव)हिरकणी महिला प्रभाग (ठाणगाव)शिवनेरी महिला प्रभाग संघप्रगती महिला प्रभाग संघराजमाता जिजाऊ प्रभाग संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.