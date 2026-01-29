Nashik Crime : शालेय वादाचे भयानक वळण! गंगापूर रोडवर आलिशान कारने विद्यार्थ्यांना उडवले; सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला थरार

नाशिक: काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या शालेय वादातून निर्माण झालेल्या रागातून एका अल्पवयीनाने भरधाव कार चालवत दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना धडक देण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना गंगापूर रोडवरील प्रसाद सर्कल परिसरात घडली. या घटनेत दोघेही विद्यार्थी जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या प्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन कारचालकाविरोधात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न व मोटार वाहन कायद्याच्या उल्लंघनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, शनिवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास संशयित अल्पवयीनाने परवाना नसताना आलिशान कार चालवत मागून येत दोघा विद्यार्थ्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत केल्याने जखमींचा जीव वाचला..बाल निरीक्षण गृहात रवानगीघटनेचा तपास सहायक निरीक्षक निखिल पवार करीत असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. फुटेजमध्ये संपूर्ण प्रकार स्पष्टपणे कैद झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बाल न्यायालयाच्या आदेशानुसार संशयित अल्पवयीनास बाल निरीक्षण गृहात दाखल करण्यात आले आहे..Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर पदांच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत मोठी रणनीती; कोल्हापूर राजकारणात रंगतदार घडामोडी.मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघनअल्पवयीनास वाहन चालविण्याचा कोणताही वैध परवाना नसतानाही कार चालविल्याने मोटार वाहन कायद्यानुसार स्वतंत्र कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच अल्पवयीनास वाहन चालविण्यास परवानगी दिल्याप्रकरणी संबंधित पालकांची जबाबदारी तपासली जात असून, कायदेशीर कारवाईची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..पूर्वीच्या शालेय वादातून प्रकार घडल्याचा संशयसंशयित व जखमी हे एकाच शाळेतील विद्यार्थी असून, सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी त्यांच्यात किरकोळ वाद झाल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. त्या वादातून मनात राग धरून हा प्रकार घडविण्यात आल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. संशयित अल्पवयीन हा परजिल्ह्यात सेवेत असलेल्या एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचा मुलगा असल्याचेही समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.