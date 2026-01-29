नाशिक

Nashik Crime : शालेय वादाचे भयानक वळण! गंगापूर रोडवर आलिशान कारने विद्यार्थ्यांना उडवले; सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला थरार

Minor Attempts to Run Over Students on Gangapur Road : नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील प्रसाद सर्कल परिसरात अल्पवयीनाने भरधाव कारने दोन विद्यार्थ्यांना धडक देण्याचा प्रयत्न केला; या घटनेनंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या शालेय वादातून निर्माण झालेल्या रागातून एका अल्पवयीनाने भरधाव कार चालवत दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना धडक देण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना गंगापूर रोडवरील प्रसाद सर्कल परिसरात घडली. या घटनेत दोघेही विद्यार्थी जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
car
attack
cctv
Criminal cases
police investigation

Related Stories

No stories found.