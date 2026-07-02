नाशिक

Nashik Crime : शाळेत शिकणाऱ्या मुलीवर अल्पवयीन मित्रांनीच केले अत्याचार; दुपारी धरणावर गेले, शाळा सुटण्याच्या वेळेत घरी पोहोचले पण...

शालेय अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना बुधवारी (ता. १) उघडकीस आली. अत्याचार करणारे मुलीचे मित्र असल्याची प्राथमिक माहिती आली समोर.
crime

crime

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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जुने नाशिक - शालेय अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना बुधवारी (ता.१) उघडकीस आली. अत्याचार करणारे मुलीचे मित्र असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. ते देखील अल्पवयीन असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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