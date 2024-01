Nashik News : जातेगावात सीसीटीव्हीच्या नावाने निधीचा दुरुपयोगच; आधीचेच नादुरूस्त त्याचे काय?

अरुण हिंगमिरे ः सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : जातेगाव (ता. नांदगाव) येथे ग्रामपालिकेने पंधराव्या वित्त आयोगातून कार्यालय आवार आणि गावात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले खरे, परंतु त्यांचा काही महिन्यातच बोजवारा उडाला आहे.

आधीचेच नादुरूस्त असून त्यांची दुरुस्ती न करता नवीन सीसीटीव्ही बसविण्याचा घाट घातला जात आहे. शासनाच्या निधीचा सदुपयोग करा, विनाकारण खर्च नको अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. (Misuse of funds in name of CCTV in Jategaon nashik news)