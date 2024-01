Nashik News : नाशिकमध्ये विविध ठिकाणी गुंडाविरोधी पथकाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन!

जुने नाशिक : द्वारका, पाथर्डी फाटा आणि नाशिक रोड मध्यवर्ती ठिकाणी गुंडाविरोधी पथकाकडून बुधवार (ता. १७) मध्यरात्री कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले.

या वेळी ३६ गुन्हेगार, टवाळखोरांवर कारवाई करण्यात आली. (Combing operation by anti gang squad at various places in Nashik Nashik News)