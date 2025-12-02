Nashik MNGL Notice : १५ दिवसांत घरगुती गॅस पाइपलाइन जोडणीचे काम पूर्ण करा; एमएनजीएलला महापालिकेचा कडक इशारा

नाशिक: महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने पुढील पंधरा दिवसात यापूर्वी परवानगी दिलेले घरगुती गॅस पाइपलाइन जोडणीचे काम पूर्ण करावे अशा सूचनांची नोटीस बजावताना खड्ड्यांमुळे अपघातात कोणाचा बळी गेल्यास, सर्वस्वी जबाबदारी राहणार असल्याचे खडसावले आहे..घरोघरी स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीच्या (एमएनजीएल) वतीने शहरात रस्ते खोदाई करण्याचे काम सुरु आहे. रस्त्यांची खोदाई करण्यापूर्वी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक असून त्यासाठी तोडफोड फी अदा करण्यात आली आहे. परंतु, रस्ता तोडफोड फी भरली असली तरी खोदाई करताना नियमांची पायमल्ली होत आहे. खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याबरोबरच खड्डे व्यवस्थित भरले जात नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात अपघात वाढले आहे..याच मुद्द्यावर आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, ॲड. राहुल ढिकले व सीमा हिरे या शहरातील तीनही आमदारांनी मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन एमएनजीएल संदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त खात्री यांनी एमएनजीएल ला नोटीस काढण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी कंपनीला नोटीस पाठवली आहे..महापालिकेची बदनामीगॅस पाइपलाइनसाठी रस्ता खोदल्यानंतर रस्ता पुरवत करण्याबरोबरच ट्रेंच करून देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, खोदलेला रस्ता पूर्ववत करून दिला जात नाही. परिणामी अपघातात वाढ झाली आहे. यामुळे महापालिकेची बदनामी होत असून खड्ड्यामुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास ठेकेदारावर जबाबदारी निश्चित करून नुकसान भरपाई द्यावी रस्ता भरल्यानंतर तो रस्ता पुर्ववत करावा, अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास एमएनजीएल कंपनीला जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल असे नोटीस मध्ये म्हटले आहे..माेठी बातमी ! 'साताऱ्यात भाजप, शिवसेनेच्या गटात राडा'; एक जणाला मारहाण, पदाधिकाऱ्यांचा पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या !.घरगुती कनेक्शनचे पंधरा दिवसांत काम पूर्ण करण्याची नोटीस ‘एमएनजीएल’ कंपनीला पाठविली आहे.- संजय अग्रवाल, शहर अभियंता, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.