MNREGA Strike : 'मनरेगा' कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! बेमुदत संपामुळे राज्यातील ग्रामीण विकासकामे पूर्णपणे ठप्प

बाणगाव बुद्रुक (ता. नांदगाव): राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २३ जानेवारीपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा फटका संपूर्ण राज्याला बसला. योजनेतील सर्व कामे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..या आंदोलनाला ग्रामस्तरावरील रोजगार सहायकांनीही जाहीर पाठिंबा दिल्याने पंचायत समित्यांमधील मनरेगा कक्षातील कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले आहे. परिणामी, ग्रामीण विकासाशी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे विस्कळित झाली..महाराष्ट्र राज्य मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक, लिपिकसह- माहिती नोंदणी सहायक संघटनेतर्फे सुरू असलेल्या या आंदोलनासंदर्भात मंगळवारी (ता. ३) नांदगाव तालुका मनरेगा कर्मचारी संघटनेने गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देत बेमुदत संपाची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर पंचायत समितीतील मनरेगा कक्षात शुकशुकाट पसरला आहे..दरम्यान, मंगळवारपासून राज्यभरातील मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करीत आहेत. मात्र, संबंधित विभागाचे मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांनी अद्याप आंदोलनकर्त्यांची दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होते. अनेक कर्मचाऱ्यांना दोन ते तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसून, उसनवारी करून आंदोलनासाठी मुंबईत येण्याची वेळ आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आंदोलनस्थळी काही महिला कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळताना दिसून आले..सेवेत कायमस्वरूपी समायोजन, वेतनवाढ, प्रवास व महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांपुरतेच निर्णय मर्यादित राहत असल्याने कर्मचाऱ्यांतील असंतोष अधिकच वाढत आहे..मनरेगा योजनेंतर्गत गावागावांत सिंचन विहिरी, शेततळे, शेत व पानंद रस्ते, वृक्षलागवड, प्रधानमंत्री आवास घरकुल यांसह सुमारे २०० हून अधिक प्रकारची विकासकामे केली जातात. मात्र, सन २००६ पासून तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत असलेल्या सुमारे चार हजार ३०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ही सर्व कामे पूर्णतः ठप्प झाली आहेत..सन २००८ पासून विविध पदांवर प्रामाणिकपणे सेवा देऊनही शासनाच्या धोरणांमुळे सातत्याने पिळवणूक होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. किमान दहा वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन, तसेच ६० वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी देण्याची मागणी करण्यात आली. .मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, मनरेगांतर्गत दररोज सुमारे नऊ लाख मनुष्य-दिवसांची निर्मिती होत असून, एका मनुष्य दिवसासाठी सुमारे ५५१ रुपये खर्च अपेक्षित असतो. मात्र, संपामुळे दररोज सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी वापरात येत नसल्याने लाखो मजुरांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..ठळक मुद्देएकाच पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या स्वरूपाचे मानधनसेवाकराच्या नावाखाली दरमहा सुमारे सात हजार ५०० रुपयांची कपातराज्यभरातील सुमारे चार हजार ३०० कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातून दरमहा तीन ते चार कोटी रुपयांची कपातकर्मचारी नियुक्तीसाठी स्वतंत्र कंपन्यांऐवजी एकच राज्यस्तरीय निधी संस्था स्थापन करण्याची मागणी.मी आदिवासी तालुक्यात गेली १५ वर्षे ‘मनरेगा’त काम करीत आहे. आमच्या मागण्यांसाठी वारंवार शासनाकडे तोंडी व लेखी निवेदने दिली. मात्र, आजवर दखल घेतली नाही. त्यामुळे नाइलाजाने आंदोलनात सहभागी व्हावे लागले. शासनाने सहानुभूतीने आमच्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात.- ओंकार जाधव, आंदोलनकर्ते, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.