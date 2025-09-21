नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी; महापालिका आखणार नवीन वाहतूक धोरण

Nashik to Implement Active Mobility Policy for Safer Streets : महापालिका व आयटीडीपी इंडिया या संस्थेकडून सक्रिय वाहतूक धोरण (ॲक्टिव्ह मोबिलिटी पॉलिसी) धोरण तयार केले जाणार असून, त्यासाठी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील पदपथ, सायकल ट्रॅक व पादचारी-सुरक्षित क्षेत्रात सुधारणे करणे, पादचाऱ्यांना शहरात सहजरीत्या चालता यावे, यासाठी महापालिका व आयटीडीपी इंडिया या संस्थेकडून सक्रिय वाहतूक धोरण (ॲक्टिव्ह मोबिलिटी पॉलिसी) धोरण तयार केले जाणार असून, त्यासाठी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.

