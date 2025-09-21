Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी; महापालिका आखणार नवीन वाहतूक धोरण

नाशिक: शहरातील पदपथ, सायकल ट्रॅक व पादचारी-सुरक्षित क्षेत्रात सुधारणे करणे, पादचाऱ्यांना शहरात सहजरीत्या चालता यावे, यासाठी महापालिका व आयटीडीपी इंडिया या संस्थेकडून सक्रिय वाहतूक धोरण (ॲक्टिव्ह मोबिलिटी पॉलिसी) धोरण तयार केले जाणार असून, त्यासाठी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे..शहराचा वाढता विस्तार व आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांची वाढती गर्दी वाढणार आहे. सद्यःस्थितीत शहरात जवळपास चाळीस टक्के अपघात पादचारी व सायकलस्वाराचे होत असल्याचे निरीक्षण आहे. शहरात मोठे रस्ते असले तरी पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने पूर्णपणे रस्त्यांचा उपयोग होत नाही..फुटपाथ असले तरी अतिक्रमण व अन्य कारणांमुळे रस्त्यांवरून नागरिकांना चालावे लागते. त्यामुळे सक्रिय वाहतूक धोरण तयार केले जाणार आहे. यासंदर्भात माहिती देताना महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री म्हणाल्या, सक्रिय वाहतूक धोरण नाशिकसाठी सुरक्षित व सर्वसमावेशक रस्ते निर्माण करण्याकडे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. वाहतूक धोरण तयार करण्यासाठी नागरिकांकडूनच अडचणी समजून घेतल्या जाणार आहेत..नागरिकांच्या सूचना शहराच्या शाश्वत रस्ते धोरण तयार करण्याच्या दृष्टिकोनाला दिशा देतील. महापालिकेच्या वाहतूक शाखेचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागूल म्हणाले, वाढती वाहतूक कोंडी व त्यामुळे होणारे वायुप्रदूषण नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. स्वच्छ, निरोगी आणि सुरक्षित नाशिकसाठी चालणे व सायकल चालवणे सोईस्कर आणि सुरक्षित करण्याचे धोरण आवश्यक आहे..सहभागासाठी संकेतस्थळसुसंगत धोरण शहराला दीर्घकालीन दृष्टी, ठोस उद्दिष्टे आणि शाश्वत वाहतूक नियोजन देईल. यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आयटीडीपी इंडियाचे प्रोग्रॅम मॅनेजर प्रांजल कुलकर्णी म्हणाले, सक्रिय वाहतूक धोरणात नाशिककरांच्या अडचणी समजून घेईल. नागरिकांचे दैनंदिन अनुभव, समस्यांवर आधारित धोरण तयार करण्यास मदत होईल. .सर्वेक्षण सर्व नागरिकांसाठी खुले आहे आणि त्यात दैनंदिन प्रवास पद्धती, सुरक्षा-संबंधित अडचणी व सुधारणा सुचविण्याबाबत प्रश्न असतील. सर्वेक्षणातील माहिती एकत्र करून शहराच्या डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केली जाईल. सर्वेक्षणात सहभाग घेण्यासाठी https://forms.office.com/r/GLNUgcnyzV हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..Nashik Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील.शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता सक्रिय वाहतूक धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सूचना मांडाव्यात.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.