Crime Update : बँकेत पैसे भरण्यासाठी आलेल्या तरुणीच्या हातातून रक्कम लंपास

जुने नाशिक : द्वारका खरबंदा पार्क येथील बँकेत पैसे भरण्यासाठी आलेली तरुणी रांगेत उभी असताना तिच्या मागे उभ्या असलेल्या संशयिताने तिच्या हातातून रक्कम घेऊन पळ काढण्याचा प्रकार बुधवारी (ता. १७) दुपारी घडला. (Money stolen from hand of young woman who came to pay in bank Nashik Crime Update Latest Marathi News)

मनीषा राम नामक तरुणी बँकेत नऊ हजारांची रक्कम भरण्यासाठी गेली. बँकेत गर्दी असल्याने ती रांगेत उभी होती. याची संधी साधत तिच्या मागे उभे असलेल्या संशयिताने अशा प्रकारे नोटा लावण्याचे सांगत तिच्या हातातून रक्कम हिसकावून पळ काढला.

तिने आरडाओरड केली, तोपर्यंत संशयित रक्कम घेऊन पळ काढण्यास यशस्वी झाला. दिवसाढवळ्या अशा प्रकारे संशयित लूट करत असल्याने नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून सतत बँक परिसरात गस्त ठेवण्यात यावी. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर वचक निर्माण करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली.

