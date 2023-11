Nashik News : अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांना 2 हजार रुपये भाऊबीज; सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडीसेविकांना फायदा

Nashik News : अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांना दोन हजार रुपयांची भाऊबीज राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश निघाला असून, लवकरच अंगणवाडीसेविका, मिनीसेविका, तसेच मदतनीस यांच्या खात्यावर शासनाकडून पैसे जमा होणार आहेत.

जिल्ह्यातील दहा हजार अंगणवाडीसेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडीसेविका यांना फायदा होणार आहे. (money will be deposited by government in account of Anganwadi sevika mini sevika and helper nashik news)

शून्य ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांचे पोषण, स्तनदा माता, गरोदर महिलांना घरपोच पोषण आहार देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शासन व जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात अंगणवाडीसेविकांचा मोठा सहभाग असतो. जिल्ह्यातील अंगणवाडीसेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडीसेविकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज मिळणार आहे.

दरम्यान, दिवाळीत भाऊबीज मिळावी, या संदर्भात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता कार्यरत अंगणवाडीसेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडीसेविका या मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना भाऊबीज भेट जाहीर केली आहे.

दर वर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीची भाऊबीज अंगणवाडी मदतनीस, सेविकांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्या संदर्भातील कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून करण्यात येते. एकाच दिवशी सर्वांना समान पद्धतीने भाऊबीजची रक्कम मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील चित्र

अंगणवाडीसेविका = ४ हजार ६०९

मदतनीस = ४ हजार ६०९

मिनी अंगणवाड्या = ७७८