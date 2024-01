NMC News : शहरात महिना अखेर स्वच्छता मोहीम; मंदिरांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकच्या दौऱ्यात श्री काळाराम मंदिरात स्वच्छता करण्याबरोबरच संपूर्ण शहरात स्वच्छता मोहीम राबविण्याची सूचना दिली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या वतीने ३१ जानेवारीपर्यंत डीप क्लिनिंग मोहीम राबविण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या असून त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे.

या मोहिमेअंतर्गत मंदिरांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता महापालिका व महापालिकेला मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था करणार आहेत. (Month end cleanliness drive in city Cleanliness of temples well public places NMC News)