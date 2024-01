Nashik News : ‘कागदा’वर 100 हून अधिक कारखाने सील! अनधिकृत प्लास्टिक कारखान्यांत ‘फुकट’ची वीज

Nashik News : ‘पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१९ मध्ये मालेगाव शहरातील २२० प्लास्टिकचे कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशानंतरही सुमारे १०० हून अधिक प्लास्टिकचे कारखाने अनधिकृपणे सर्रासपणे सुरू आहेत. (More than 100 factories sealed on paper in malegaon city nashik news)